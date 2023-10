Produktivitu Hradce vede levý bek. Prosadí se i proti „své“ Spartě?

Se třemi góly a jednou asistencí je Horák společně s křídelníkem Václavem Pilařem (1+3) nejproduktivnějším hráčem Votroků. Navíc z pozice beka mají v lize po 10. kole srovnatelná čísla jen Tomáš Wiesner ze Sparty (3+1) a olomoucké duo Juraj Chvátal (1+3) s Ondřejem Zmrzlým (2+2).

„Sám upřímně nevím, kde se to vzalo, takhle jsem si to asi ani v nejkrásnějším snu nepředstavoval. Padá mi to tam, jsem strašně rád. Jen ať to pokračuje dál,“ hlásil Horák po domácím triumfu nad Jabloncem. V neděli ho čeká souboj se Spartou, ze které před sezonou do východočeské metropole dorazil.

Letenskému celku patřil od srpna 2019, kdy přestoupil právě z Hradce. Nastupoval hlavně za rezervu, v červnu 2020 nakouknul jako střídající hráč i do ligy. Kdo v té době Spartu trénoval? Ano, žezlo od Václava Jílka převzal Kotal. Horák následně chodil hlavně po hostováních, byl v Jihlavě či na Slovensku, minulou sezonu odkopal ze sparťanské béčko. Před novým ročníkem odešel jako volný hráč a znovu se shledal s Kotalem, kterého zná už z dob, kdy kopal za reprezentaci do 17 let.

„Asi už vím, co od něj čekat a naopak. Jeho trenérská taktika se za dobu, co jsme se neviděli, moc nezměnila. Vztah máme dobrý,“ popisuje Horák.

„Jsem v hodnocení hráčů trochu přísný. Hra má dvě fáze – útočnou a obrannou. Dan je schopný, má dopředu dobré centry, dává góly. Trochu máme naopak problémy s postavením při obranné fázi. Klidně může stát vedle stopera, nesmí však za sebe pustit hráče, protože náběhy jsou vždycky strašně nebezpečné. Stoper vždycky hlídá situaci před sebou,“ říká Kotal o Horákovi.

Poprvé v novém angažmá ho vedl proti Jablonci. Horák nastoupil na levé straně čtyřčlenné obrany, dokáže však zahrát i pozici wingbeka.

„Trojice stoperů mi vyhovují více, mám lajnu pro sebe a mohu hrát více dopředu. Útočení je moje oblíbenější část hry. Ve čtyřce tam mám spoluhráče a musím se více zaměřit na defenzivu. Těžko říct, co mi sedí více,“ přemýšlí Horák.

„Když se Dan pohyboval v prvním poločase před naší lavičkou, neustále jsem na něj volal, aby hrál pořád zevnitř. Uvědomoval si to. Do útočné fáze to rozšiřoval, měl tam dobré věci,“ říká o duelu s Jabloncem Kotal.