Přijede Sparta, radši zavřu restauraci. A stejně tak na Baník, a možná Slavii

„Když se Hradec dostal do první ligy, měli jsme u nás velké komplikace s fanoušky Sparty. Navíc teď tady máme nový stadion a oni ho budou chtít pokřtít. Říkám to narovinu, po Hradci to bude peklo. Radši zavřeme, známý u policie mi tento krok doporučil,“ říká Michal Hofman z restaurace Inflagranti, která se nachází na okraji centra města, přibližně 10 minut pěšky od nového fotbalového stadionu.

„Hospody jsme pouze informovali o rizikovějších zápasech. Následně se mají zařídit podle svého uvážení,“ vysvětluje Iva Kormošová z tiskové oddělení policie. Pan Hofman se tedy rozhodl zavřít. „Bylo to trochu z naší iniciativy, ale vím z minulosti, že nás vždy policie v tomto duchu informovala. Měli jsme opravdu hodně nepříjemné věci, nepřál bych to nikomu zažít. Obešlo se to naštěstí bez újmy na zdraví a majetku, ale to, co jsou schopni předvést, to bylo nevídané,“ popisuje, ale více konkrétní být nechce.