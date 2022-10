Prokletí stopeři! Tah s Oscarem nevyšel. První varianta pro Slavii v zimě? Návrat Talovjerova

Taras Kačaraba výkonnostně strádal, množily se u něj chyby a nejistota. Proti Mladé Boleslavi se zřejmě i proto odhodlal trenér červenobílých Jindřich Trpišovský stoperskou dvojici změnit. Možná chtěl nechat i Ukrajince odfrknout. V kalamitní situaci ukázal na Oscara, sázel na poctivost subtilního Liberijce, kterou prokázal pár dní předtím v Konferenční lize v Kluži. Trpišovskému se jeho práce v defenzivě líbila.

Oscar vystřídal během angažmá v Edenu už řadu pozic, nastupoval ve středu zálohy, na kraji zálohy, nejvíce se v poslední době vyprofiloval jako krajní bek. Ale jako stoper prověřen nebyl a tenhle experiment nevyšel. Čtyřiadvacetiletý univerzál vyhořel, v 7. minutě stáhnul při střele ve vyložené brankové pozici Jiřího Skaláka a byl vyloučen. Navíc Boleslav kopala penaltu. Rozhodnutí se zdá možná přísné, intenzita nebyla příliš velká, na druhou stranu Oscar si počínal nešikovně a sudí Michal Křepský si tenhle verdikt pravděpodobně obhájí. A pokud se odhodlal pískat, červenou kartu udělit musel.

„První, co vám probleskne hlavou je, že jsme přišli o hráče, o kterého jsme se chtěli opřít. Museli jsme najít dalšího stopera, honilo se nám hlavou, jak to vyřešit," popsal Trpišovský uvažování na slávistické lavičce. Vedle Aihama Ousoua se stáhnul Jakub Hromada, na startu druhé půle, když už červenobílí vedli, přišel do hry Taras Kačaraba, domácí přeskupili formaci a začali hrát na tři stopery. „Paradoxně například Aiham se ve druhé půli ve trojici rozhodoval mnohem lépe," viděl Trpišovský.

Ousou není bez viny na vyloučení Oscara. Slavia totiž selhala v situaci, která ji dusí celý podzim. Opakuje se až děsivě často. Soupeř nakopne dlouhý balon, stoper Slavie propadne a je z toho šance. Proti Hradci Králové, Rakówu Čenstochová, Slovácku nebo Olomouci přišly inkasované góly, v Plzni a naposledy proti Boleslavi vyloučení.

Ousou netrefil míč, propadl a akce pokračovala a vyústila v nešťastný Oscarův zákrok. Z nedůrazu, chyb a propadnutí stoperů se už musí Trpišovskému a spol. točit hlava. Přitom například statisticky na tom úplně zle nejsou. Kačaraba vyhrál v lize 67,3% obranných střetů, Ousou 65,9%. Propíraný Eduardo Santos má úspěšnost v této statistice dokonce 69,2%. Jenže zaváhání přicházejí v klíčových momentech, jsou okatě vidět.

Slavia se trápí, prohrála třikrát v řadě a nedala ani gól. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Santos nastřádal minel tolik, že cesta zpět do sestavy prvního mužstva má být dlouhá. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík mluvil o tom, že by měl výkonnost nejprve předvést ve druholigové rezervě. Nezmění se něco v tíživě situaci? Ne, ani nemůže. „Je to jednoduché, laboruje s jedním svalem, pak si stěžuje na druhý. Teď má těžkou rýmu a zůstal doma. Nemá cenu o tom ani přemýšlet, od Plzně je ve stavu zraněných a neabsolvoval jediný trénink s týmem," zavrhl kouč brzký návrat Brazilce do kádru.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Obránce Slavie Eduardo Santos opouští hřiště v Plzni po červené kartě v úvodu utkání 9. kola Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Co dál? Dlouhodobě zraněný je David Hovorka, už pět týdnů mimo zůstává kvůli zdravotním problémům Tomáš Holeš. Střed obrany musí stát na Ousouovi a Kačarabovi. Alternativy mohou představovat Christ Tiéhi nebo Lukáš Masopust.

Je zřejmé, že Slavia by se stoperům měla v zimním přestupovém období věnovat. Problém bobtná, vyžaduje zásah. Jak o něm v klubu přemýšlejí? „Je to otázka zdravotního stavu a možností. Máme některé hráče na hostování, nikoho vyhlédnutého nebo tip na někoho momentálně nemáme," nastínil Trpišovský.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Zleva David Šimek z Boleslavi a Maksym Talovjerov z Liberce.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

„V zimě se nám vrátí Maksym Talovjerov, on je prvním řešením," ukázal slávistický stratég na dvaadvacetiletého Ukrajince, který hostuje v Liberci. „V tréninku máme Ondru Kričfalušiho, který má nějaké parametry. Je to mladý hráč, nechtěli jsme ho tam teď dávat, hodně jsme o tom ale uvažovali. U mladých hráčů je to o tom, aby mu i ostatní hráči na tomhle postu pomohli. Kdybychom od začátku hráli na tři stopery, Ondra by nastoupil v základní sestavě. Taky máme jednoho šikovného hráče ve Vlašimi, který s námi půjde do zimní přípravy," načrtl Trpišovský další možnosti. Tím mladíkem je Denis Halinský.