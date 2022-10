Spokojený Trpišovský: Konečně byl na trávníku někdo, kdo mužstvo vedl!

Ocitli jsme se v hodně složité situaci. Vyloučený Oscar odehrál skvělý zápas v Kluži do defenzivy, takže první, co mi problesklo hlavou, bylo, že jsme najednou bez hráče, o kterého jsme se chtěli v obraně opřít. Takže jsme přemýšleli, jak vyřešit pozici stopera, kam jsme stáhli do přestávky Hromadu. Také jsme najednou byli ve stavu, kdy jsme kvůli oslabení nemohli využít náš nátlakový způsob hry. Byli jsme v dlouhých pasážích bez míče, chodili jsme do brejků. Bylo skvělé, že jsme do přestávky vstřelili gól na dva jedna. Jen škoda, že jsme některý brejk ve druhé půli nedotáhli, abychom dohráli zápas v klidu.