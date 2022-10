Po Kluži jsme si promluvili. Tyhle emoce mi chyběly, jásal Lingr, který bitvu s Boleslaví rozhodl

Po selhání v Kluži v Konferenční lize si jádro slávistického týmu sedlo s trenéry. „Byla na nás deka. Docela rázně jsme si promluvili. My, co jsme tu déle, jsme si řekli, že to musíme vzít na sebe," líčil Ondřej Lingr po výhře 2:1 nad Mladou Boleslaví. Slavia tím utnula sérii tří porážek za sebou.

Proti Středočechům rychle vedla, ale záhy se dostala do obrovského maléru. Zaskakující stoper Oscar byl vyloučen, hosté z penalty vyrovnali. „Nic příjemného. Stalo se nám to v Plzni, tam jsme na to nedokázali zareagovat. Teď jsme byli mentálně nastavení, že to zvládneme," povídal ofenzivní univerzál červenobílých.

Vršovický celek přežil dvě šance Tomáše Ladry, Lingr pak v poslední minutě první půle udeřil. Naběhl si do pokutového území a s přehledem do sítě uklidil míč po centru Petera Olayinky. Byl úplně sám. „Jdu do vápna vždy takhle ze středu, Olie mi to fantasticky dal. Měl jsem toho plné kecky, hráli jsme o deseti. Ale snažil jsem se to odpracovat a byl jsem odměněn," popisoval Lingr.

Ve druhé půli Slavia vedení uhájila, hosté měli už jen jednu příležitost. „Zahráli jsme skvěle týmově. Podržel nás Koli (brankář Ondřej Kolář). Mám obrovský respekt před každým členem týmu," sypal ze sebe autor vítězné branky.

Slavia není v lehké situaci, má plno zraněných, ani Lingr se necítil dvakrát dobře. „Ale tyhle zápasy mám rád, jsem dvojnásobně motivovaný. Bylo to těžké, ale myslím, že nás naše situace stmelila. Na zranění se nevymlouváme. Chtěl jsem to vzít na sebe, a to se mi povedlo. Doufám, že se mi to bude dařit i v dalších zápasech," prohlásil čtyřiadvacetiletý pracant.