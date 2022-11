Krejčí o lize: O titul se může hrát do poslední chvíle, zklamání podzimu je víc. A co kiksy VAR?

Ligovým lídrem je po podzimu Plzeň, která vede o dva body před Slavií. Zaslouženě?

Naprosto, má za sebou výborný podzim. Nepovedl se akorát konec, kdy Plzeň nezvykle často ztrácela, ale má to logické vysvětlení: na hráčích se podepsal náročný program, od léta hráli víceméně pořád dvakrát týdně.

Kromě toho Viktorii oslabila zranění klíčových ofenzivních hráčů, viďte?

Kliment, Sýkora, Kopic... Všichni jsou pro současnou Plzeň důležití a jsem přesvědčený, že kdyby byli fit a ve formě, byl by závěr podzimu úspěšnější. Slavia se Spartou plzeňských zaváhání využily, snížily ztrátu a jaro může být ještě hodně zajímavé. Pro ligu je to jen dobře.

Poslední zápas roku je za námi ⌛️ Byla to jízda, děkujeme za podporu! ❤️💙 pic.twitter.com/ITdLZSj7sB — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) November 13, 2022

A jak se vám líbila podzimní Slavia? Nastřílela 51 gólů, suverénně nejvíc ze všech týmů.

Fanoušci z ní asi byli chvilkami nervózní, v předchozích sezonách Slavia bývala dominantnější. Nicméně hlavně doma byla ohromně silná, vyhrála všechny zápasy a nastřílela spoustu gólů. Venku ovšem často ztrácela, srážely ji individuální chyby a klíčoví hráči nepodávali nadstandardní výkony. Například útočník Tecl měl začátek ligy famózní a byl hodně produktivní, ale pak mu forma trochu odešla.

Co vám z toho vychází?

Slávisté ztrácejí na Plzeň jen dva body, na jaře s tím v pohodě můžou něco udělat. Navíc už se můžou soustředit jen na poháry, což je ovšem škoda. Skupinu v Konferenční lize se Sivassporem, Kluží a Ballkani měli zvládnout. Vyřazení na hráčích zanechalo stopy, ale v závěru podzimu se dostali do pohody a teď jsou jen kousek za Plzní.

Pojďme k třetí Spartě: nečekal jste od ní víc?

Nejen já, ale celá fotbalová veřejnost. Spartě uškodil brzký konec v Evropě, hráči se z něj dlouho sbírali a mezitím ztráceli body v lize. Vrcholem herních i výsledkových výkyvů bylo derby na Slavii, kde bylo hotovo už po prvním poločase. Naštěstí pro sparťany přišel povedený závěr a tři vyhrané zápasy bez inkasovaného gólu. Každopádně Sparta by měla předvádět daleko dominantnější výkony.

Proč se to neděje?

Důvodů je víc. Tým má obrovský potenciál do budoucna, ale mladí hráči jsou pořád ve fázi sbírání zkušeností. Bohužel se na podzim moc nedařilo ani ostřílenějším jménům, viz útočník Kuchta. Přicházel jako velká posila, ale zbrzdil ho trest za vyloučení v prvním kole. Nejen na Letné očekávám rušnou zimu s velkou aktivitou na přestupovém trhu.

Koho by podle vás měla Sparta chtít?

Sama nejlíp ví, kde ji tlačí bota. Hodně chybí kreativní hráč uprostřed pole typu exslávista Stanciu, který by dal hře řád. Před časem ho sparťané měli třeba v Dočkalovi. Potřebují rozdílového hráče, jenž umí rozhodnout zápas.

Udrželo sparťany ve hře o titul vítězství v Plzni?

Stoprocentně, teď na první místo ztrácejí hratelných sedm bodů. Pořád mají šanci na titul, ale budou to mít těžké. První budou jedině za předpokladu, že na jaře najedou na vítěznou šňůru a Plzeň se Slavií budou pravidelně ztrácet. Na dostihy o titul se těším už teď, může to být napínavé až do nadstavby.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Sparty Praha (zleva) David Pavelka, Kryštof Daněk a Jan Mejdr oslavují vítězství nad Plzní. V pozadí zklamaný plzeňský útočník Fortune Bassey.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Kdo vás na podzim v lize příjemně překvapil?

Několik jmen, hlavně ofenzivních. Třeba mladý olomoucký útočník Chytil, který pomohl Sigmě ke čtvrtému místu. Určitě o něj budou mít v zimě zájem kluby z elitní trojky. Úspěšný podzim má za sebou i hradecká dvojice Kubala & Vašulín. Trenér Koubek s Hradcem za dva roky udělal kus práce, páté místo je pro něj nádherné.

Ještě nějaké milé překvapení?

Líbili se mi taky svěží Bohemians. Kdyby zvládali i domácí zápasy, byli by ještě výš než na sedmém místě. Speciálně u Romana Květa mám po jeho devíti podzimních gólech pocit, že v Ďolíčku přes zimu nevydrží. Přitom jsem ho měl v reprezentační dvacítce jako spíš defenzivnějšího hráče.

A kdo vás zklamal?

Tohle je trochu relativní, protože v nynější extrémně vyrovnané tabulce stačí i krátká bodová série a ze skupiny o záchranu poskočíte do skupiny o titul. Každopádně třeba Baníku, který byl nečekaně často namočený ve spodní šestce, prospěla až změna trenéra a tým vyhrával aspoň domácí zápasy. Ještě víc mě zklamal Jablonec.

Nejste sám, třetí místo od konce se po podzimu nečekalo.

Sedm červených karet za podzim je obrovské číslo, Jablonec dohrával v deseti skoro každý druhý zápas. Mnohem víc než předposlední místo jsem čekal i od Zlína. Má zkušené hráče a do sezony šel s novým hlavním sponzorem, jenže na hřišti byste to nepoznali.

ZMĚNY V REALIZAČNÍM A-TÝMU Vzhledem k neuspokojivým výsledkům týmu v české nejvyšší soutěži se vedení klubu rozhodlo odvolat z pozice hlavního trenéra A-týmu Jana Jelínka, asistenta Davida Hubáčka a trenéra brankářů Otakara Nováka. ℹ️ https://t.co/NNo6HUSPNr pic.twitter.com/QJgJIovrKR — FC TRINITY Zlín (@footballzlin) November 14, 2022

Jablonec je čtrnáctý, Zlín patnáctý a skoro celý podzim byly poslední Pardubice. Do jara půjdou s dvoubodovým mankem. Co vy na to?

Zdaleka není hotovo. Pardubice mají spoustu mladých kluků, kteří skočí do ligy a nehrají ji špatně. Tým může hodně povzbudit, že se na jaře po dvou a půl letech v azylu vrátí na svůj stadion. Na spodku tabulky to vůbec není jednoznačné a na jaře bude o co hrát.

Když jsme mluvili o nepříjemných překvapeních, co říkáte na opakované problémy s VAR? Video nedokázalo odhalit třeba hlavičku plzeňského útočníka Tomáše Chorého do obličeje sparťana Asgera Sörensena. Komise rozhodčích přiznala, že Chorý měl dostat červenou kartu.

Je to velký problém nejen z pohledu fanoušků. VAR nepřispěl k serióznosti celého ligového podzimu: místo, aby se mluvilo o fotbale, neustále se rozebíraly chyby rozhodčích. Když to nejde při současném nastavení, měly by přijít změny.

Jaké změny?

Snad by pomohlo uvažované převzetí kontroly nad videem komisí rozhodčích, na jaře už na zaváhání sudích nebude prostor. Půjde o všechno.

Do jara půjde jako král ligových střelců brněnský útočník Jakub Řezníček. Může vydržet na trůnu až do konce sezony?