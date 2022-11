RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Ligový podzim? Nejlepší jaký pamatuji. Největším překvapením byl Řezníček

Začnu Spartou, která v uplynulém týdnu zvládla vítězně zápasový trojboj a nedostala ani gól. Proti Dynamu si přála výraznější vítězství, ale Letenští mají tři body a to je pro ně nyní nejdůležitější. Trenér Priske změnil rozestavení a Spartě to sedlo. Pořád je co zlepšovat, hráči nejsou tak vyzrálí, po konci Bořka Dočkala jeho roli nikdo nepřevzal. Ale po třech vítezstvích v řadě určitý klid do zimy v klubu je. Pochválit musím i věrné fanoušky, kterých na Letnou chodilo opravdu hodně.

Na Plzeň dolehl náročný podzimní program, což vyústilo ve spravedlivou remízu s Pardubicemi, i když Viktorka možná měla kopat penaltu... Každopádně přezimuje na prvním místě s náskokem dvou bodů, což by nejspíš před začátkem sezony brala. Při tom vývoji se čekalo, že bude mít Bílkův tým větší náskok na Slavii, ale stejně podle mě bude podzim Plzeň hodnotit jako úspěšný.

Poslední podzimní kolo Fortuna ligy, příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Slavia v poslední době nabrala formu, zkonsolidovala sestavu a ligové zápasy zvládala s přehledem. Zlín to v neděli sešívaným hodně ulehčil, v 5. minutě bylo rozhodnuto. Pak si sice vypracoval nějaké šance, ale mnohdy to byl v jeho podání chaos. V klubu skončil trenér Jelínek, teď si ale ve Zlíně musí říct, co chtějí dál.

Pochválit musím Sigmu Olomouc. Na úvod vyhrála v Ostravě, pak zabředla do určité krize, ale od poloviny podzimu sbírá body a ve výsledku jsou na skvělém čtvrtém místě. Dávám Hanákům palec nahoru, klub pracuje skvěle s mladými hráči. Za mě chybí jediné, aby byla Olomouc schopná udržet hráče. Pak bude možné, aby zabojovala o ještě vyšší příčky.

Po konci trenéra Vrby se hodně zvedl i ostravský Baník. Pod jeho nástupcem Hapalem hrál zajímavý fotbal, ukázal, že v tabulce patří jinam. Za mě je to pořád obrovská značka. Výkony rostl Srdjan Plavšič. Řeší se jeho možný návrat do Slavie, ale já bych mu doporučil, aby i na jaře zůstal v Ostravě.

Baníku pomohl i návrat útočníka Almásiho, který toho za trenéra Vrby moc neodehrál. I v jeho případě se mluví o zájmu Slavie. Za mě je to podobný hráč jako Jurečka, uvidíme, jak to dopadne. Když už je řeč o posilách pro Slavii, mluví se také o Mojmíru Chytilovi. Za mě je stoprocentní, že v zimě změní dres.

Řeč musí přijít i na nejlepšího střelce podzimu Jakuba Řezníčka. Nenapadlo by mě, že mu to bude takhle pálit. V Brně funguje skvěle spojení mladých a zkušených hráčů. Myslím, že se klidně může stát, že Řezníček bude nejlepším kanonýrem i na konci ligy. Chytil „poslední mízu". Svědčí mu, že má rodinu, uklidnil se, jde mu to k duhu.

Nejen Ševčík. V hledáčku předních klubů by měl být i jeho spoluhráč! Diskuse z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Celkově mě liga bavila. Byl to asi nejlepší podzim, co pamatuji. Padalo hodně gólů, týmy hrály na vítězství. Pomohla i mladá trenérská krev, s ní přicházejí nové trendy v podání Svědíka, Dostálka, Kováče, Veselého, Jarošíka. Své přinesl i trenér Priske. Zápasy se zkvalitňují a fanoušci chodí na stadiony v hojném počtu. Těším se už teď na to, že všechno bude na jaře pokračovat a fotbal se bude dál posouvat správným směrem.