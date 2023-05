Proti Spartě jsme ukázali, že jsme herně dál. Titul jsme prohráli jinde, řekl slávista Ševčík

Tříbodový zisk z Androva stadionu pro Slavii už nic neřeší, do oslav mistrovského titulu se po remíze na Slovácku ponořila Sparta. „Jsme zklamaní, ale dalo se to čekat. Ovšem fotbal hrajeme i pro fanoušky, kteří nás podporují celou sezonu. Chceme jim to vracet, i když titul nemáme," konstatoval blonďatý záložník po obratu proti Sigmě z 0:2 na 3:2.