První čtyři kola nám otevřela oči. Asi je třeba zvážit, na co máme, kroutil hlavou zklamaný Vrba

„Vůbec nechci snižovat výkon Teplic, ale prohráli jsme si to sami. Měli jsme šance přidat druhý gól, místo toho jsme si koledovali o to, že inkasujeme. Pokud by se hráči zachovali v šancích tak, jak to při rozhodující brance předvedl soupeř, mohlo utkání dopadnout úplně jinak," zlobil se trenér Pavel Vrba.

Byly zahozené šance klíčovým aspektem další domácí porážky?

Za stavu 1:1 jsme měli dvě tři situace, kdy jsme měli dát druhý gól. Třeba by to skončilo úplně jinak. Pokud se ale budeme chovat takhle naivně, nebudou nás trestat jenom Teplice.

Kdy jste se chovali naivně? V bránění?

Byla tam spousta nepřesností. Asi chceme po hráčích něco, na co nejsou úplně zvyklí. Je tam spousta chyb v rozehrávce, které nedokážeme řešit správně. Tohle nás hodně brzdí. Nedaří se nám v mezihře, kombinaci, rozehrávce. Nedostáváme se do lepšího postavení v předfinální fázi.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Trenér Baníku Ostrava Pavel Vrba byl po utkání s Teplicemi hodně zklamaný.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Máte na hru, kterou chcete týmu vštěpit, vůbec hráče?

Baník má hráče, jaké má. I proto možná nejsou v jiných klubech. Asi bude možná potřeba zvážit, na co máme a na co ne. První čtyři kola nám otevřela oči. Nemáme úplně tvořivé hráče. Vy se asi na záznam už dívat nebudete, ale kdyby ano, viděli byste, že jsou tam situace, kdy má hráč před sebou volných padesát metrů, ale nedokáže balon vytáhnout nahoru. To pak není o tom, zda to umí. Je to o sebevědomí. Potřebujeme přečíslovat soupeřovu defenzivu, pokud to budeme jen posouvat do stran, nebo to řešit jen nákopy, bude to strašně těžké.

První gól jste dostali z rohu a vypadalo to, že hráči vůbec nezvládli bránění. Jak jste to viděl vy?

Už minule se Zlínem jsme dostali gól z rohu. Musíte se zeptat hráčů, proč nebrání tak, jak mají. Všichni mají své úkoly, své hráče. Když se s nimi nechytnou, je to těžké. Nám dal gól asi nejvyšší hráč na hřišti, kterého když budete bránit jako my, tak mu to zjednodušíte.

Necítíte z hráčů trochu ležérní přístup? Málo zodpovědnosti?

Nevím, jestli je to ležérní přístup. Spíš si myslím, že po nich chceme, aby hráli fotbal, ale někdy to není optimální. Možná by jim prospěla větší jednoduchost a hra na jistotu, z opaku asi vychází chyby, například při rozehrávce, po kterých chodí soupeř do brejkových situací. A ty jsou pak nepříjemné. Na druhou stranu máte pravdu v tom, že asi polovinu těch situací si chybami tvoříme sami. Teď je otázka, jestli jen kopat, nebo hrát fotbal. Pořád věřím v to, že když budeme tyto situace řešit správně, bude to naše plus. Otázkou je, jestli na to bude čas.

Chce to tedy zůstat trpělivý?

I trpělivost má své hranice. Jiné hráče asi neseženeme, budeme pracovat s těmi, které máme a musíme se z toho dostat sami. Nikdo a nic nám nepomůže. Nepomůže nám ani někdo, kdo by nám ani pomoct nemusel, stačilo by třeba jen něco rozhodnout správně. Nebudeme se dívat doleva ani doprava, jsme v tom jen my.

Z příznivého losu jste vytěžili pouhé čtyři body. Je to velké zklamání?

Začátek sezony se nám nepodařil. Ze tří domácích utkání máme pouze tři body. To je velmi špatné.

Neuvažujete o tom, že byste ustoupil ze svého způsobu hry, když výsledky nepřicházejí?