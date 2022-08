Teplice zase loupily v Ostravě. Věděli jsme, že má Baník vzadu problém, líčil nahrávač Trubač

Úvodní gól zápasu vstřelil po centru od rohového praporku v 19. minutě hlavou Jan Knapík, vítězný gól obstaral v 80. minutě Abdallah Gning poté, co si hostující ofenziva udělala z baníkovské obrany tréninkové kužely. Obě gólové nahrávky narýsoval nejlepší hráč na hřišti Trubač. „Vypadá to, že na Baník docela umíme, ale na druhou stranu si pamatuju i domácí porážky s Baníkem. Myslím ale, že i za kabinu můžu říct, že se nám teď na ně hraje dobře," radoval se autor obou gólových nahrávek.

A hodně se pod něj podepsal. „Útočná síla Baníku je obrovská. I proti nám měl hromadu šancí. A když je přečkáte, máte se od čeho odrazit. Věděli jsme, že Baník má vzadu problémy a chtěli jsme toho využít. Dostal tři góly od Olomouce, i na Bohemce. A také my jsme jejich chyb využili. Jsme vzrůstově malý tým, takže gól ze standardky je pro nás velké plus," přemítal teplický záložník.

Právě Zlín a Teplice jsou často označovány za týmy, které budou mít největší starosti s udržením se v lize. „Vnímáme to, ale mě to nevadí. Naopak mě uklidňuje a posiluje to, že v očích veřejnosti vlastně nemáme co ztratit. A když se nám podaří zvládnout takový zápas, jako teď na Baníku, jsme o to více šťastní," svěřil se 25letý fotbalista.