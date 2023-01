Puškáč vyběhl ze střídačky a dvěma brankami rozhodl o výhře Bohemians. Udělal ze mě pitomce, smál se kouč

„Cítím takové malé zadostiučinění, člověk je naštvaný, když nehraje od začátku, chce být v základní jedenáctce. Šel jsem na hřiště s takovým správným naštváním, ukázat trenérovi, že tam prostě patřím," popisoval svoji reakci na trenérova slova sám jediný střelec prvního jarního kola v Ďolíčku.

„Nehraji na žádná jména, nastoupí vždy ti nejlepší. Pušky (David Puškáč) ví, že se mi nelíbila příprava, nebyl nebezpečný, neměl čísla, narozdíl od kluků, co nastoupili. Hráči, kteří nenastoupí, pak musí zareagovat přesně tak, jako dnes David. Teď by měl ukázat, že to nebyla jen jedna vlaštovka a že se takhle bude prezentovat i dál," vysvětloval své rozhodnutí, které se nakonec ukázalo být skvělým tahem, 45letý kouč Bohemians.

Bohemka po přestávce rozhodla o svém vítězství, které jí dvěma góly vystřelil Puškáč 😍 SKVĚLE 💚🤍#BOHEMKADOTOHO #BOHTEP pic.twitter.com/xY0yZx6IOY — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) January 28, 2023

Ten přitom při výběru sestavy neměl vůbec jednoduchou práci. Zásadní trhlinu do plánů mu uštědřilo zranění letního navrátilce Jana Morávka, který celý podzim sbíral zápasovou kondici hlavně za rezervu Klokanů a měl po více než třinácti letech opět nastoupit za A-tým Bohemky v ligovém zápase. Kvůli zranění z rozcvičky ale nakonec celé utkání sledoval v civilu i přes to, že měl původně naskočit od úvodního hvizdu. „Deset minut před začátkem utkání se ke mně dostala informace, že Morávka píchlo ve svalu po poslední střele. On sám to riziko podstoupit nechtěl, takže jsme museli udělat jednu změnu," vysvětloval Veselý, proč na hřiště místo bývalého hráče Augsburgu či Schalke nakonec vyběhl Martin Hála.

Místo Morávka nakonec od začátku nastoupí Hála. — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) January 28, 2023

Chladné počasí ale způsobilo Veselého družině i další potíže, koncem prvního poločasu odkulhal ze hřiště klíčový stoper Antonín Křapka. Jejich soupeř lednový start soutěže odnesl také. Dvě z největších opor Teplic, Tomáš Vondrášek a Tomáš Kučera, také kvůli zraněním utkání nedohrály. „Připisuji to zimě, terénu a prvnímu kolu. Je to škoda, stav hřiště vše značně komplikuje, i když trávníkáři dělají maximum," mrzelo Veselého.