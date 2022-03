RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Polský sudí ukázal, jak řídit šlágry. Problémy VAR? Někdy je to Kocourkov

Právě u rozhodčího bych se zastavil. Hodně mu pomohlo, že do utkání šel nezatížený českým fotbalovým prostředím. Jeho styl přispěl k tomu, že na hřišti i přes spoustu faulů nebyly k vidění nějaké potyčky, netrpěl diskuze. Bylo znát, že se hraje o hodně. Za sebe bych ale čekal, že tam bude prostě víc fotbalové kvality. Někde jsem slyšel, že je to ostuda, když takový zápas není schopný odpískat český rozhodčí. Já to ale takhle neberu. Vždyť aspoň mladí rozhodčí mohli vidět, jak takový zápas pískat, i když to byla víc válka než fotbal.

Komisi rozhodčích v tomhle směru chápu, že nechtěla mladé rozhodčí dostat pod tlak, sbírají zkušenosti a do budoucna určitě taková utkání odřídí. Teď ale beru, že není špatné, když na takové vypjaté zápasy přijede rozhodčí z ciziny, kterému pomáhá nezaujatost vůči českému fotbalovému prostředí. V nadstavbě se určitě dá čekat, že se touhle cestou ještě půjde. Na druhou stranu jsme i z pohledu rozhodčích v určitém přerodu a zkušení čeští rozhodčí zase mohou jezdit řídit vybrané šlágry třeba polské ligy.

Hodně se zase mluvilo o systému VAR, s kterým byl problém na Bohemce při utkání Pardubic s Českými Budějovicemi. Sudí Zelinka to v nouzi vyřešil asi nejlépe, jak mohl. Systém VAR je poměrně drahou záležitostí, může se stát, že nefunguje, někdy je to ale jako v Kocourkově. Každopádně jsou v souvislosti s VARem prodlevy v zápasech moc dlouhé, hráči vychladnou, je tam pak i riziko zranění. Tohle se mi vážně nelíbí.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rozhodčí Miroslav Zelinka sleduje VAR během utkání.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Ocenil bych Slovácko, které se po výhře nad Boleslaví zvedá. Tři body z Teplic jsou cenné, tým se vrací do pohody, byl to z jeho strany zodpovědný výkon. Teď jsem zvědavý na jeho další utkání s Baníkem. Půjde o čtvrté místo a zajímá mě, co předvede Baník. Ten je schopný vyhrát na Bohemce a pak remizuje s Libercem. Ten má sice kvalitu, ale pokud Baník chce v tabulce ještě výš, musí i taková utkání dovést do vítězného konce. Třeba ještě vítěz utkání Slovácko - Baník prožene na třetím místě Spartu.

Tradičně se dařilo Plzni, která vyhrála o gól ve Zlíně. Klub hledá investora, ale v těžkých časech se tým semknul a já před hráči jako jsou Kalvach, Bucha, Hejda či Sýkora musím smeknout klobouk. Plzeň soupeře třeba výrazně nepřehrává, ale vítězí. V éře, kdy Viktorka získávala tituly, hrála krásný fotbal, ale také byly kolem toho různé aféry. Teď tým bojuje a přijde mi to jeho vystoupení sympatické.

Zmínit musím i Olomouc. Ta opět nevyhrála, nedala gól a nedala už třetí penaltu. Tým je mladý, má problém v zakončení, ale bez něj lepší výsledky nepřijdou. Nebýt toho, že už má trenér Jílek světlé vlasy, tak by z té koncovky svých svěřenců jistě zešedivěl... Naopak slušný výkon předvedla Mladá Boleslav. Tam jsem čekal, že si poradí s Karvinou a také se to stalo.

Každopádně je v lize pořád o co hrát a fanoušci se mají na co těšit. Snad jich do hledišť bude chodit co nejvíce. Už ve středu jede Sparta do Jablonce a ten zápas bude mít po nedávném poháru na Letné náboj jako hrom.