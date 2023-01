S bratrancem ze Slavie si mohl gratulovat. Přestupy se nám povedly, hlásí rekordman Červ

„Překvapilo mě to. Do Liberce jsem sice přišel s tím, že se chci hned dostat do základní sestavy, ale že tam budu každý zápas jsem nečekal. Člověk ani očekávat nemůže, že hned první půlrok bude pořád v základu a odehraje nejvíc minut, kór když je mu 21 let. Ale určitě je to hezký, nikdo jsem toho tolik neodehrál. Teď jen chce pokračovat v tom i na jaře," pověděl Červ, který nastupoval buď jako defenzivní záložník či výše na „osmičce".