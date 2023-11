Sadílek se trápil, strašně chtěl dát gól: Spadl mi kámen ze srdce

„Byl jsem zvyklý vždy podporovat ofenzivu, dávat góly nebo mít asistence. Od začátku sezony jsem se ale neprosadil a osobně se trápil. Říkal jsem trenérovi, že to potřebuji protrhnout, že se potřebuji uvolnit. Spadl mi kámen ze srdce,“ popisoval s úsměvem na tváři Sadílek.

Zmínka o penaltě patří 68. minutě, kdy Spartu poslal do vedení Birmančevič. Pro obhájce titulu šlo svým způsobem o vysvobození, protože zejména v první půli nepodal optimální výkon.

„Důležité vítězství. Náš tlak se stupňoval, gól visel ze vzduchu. Bohemka je nepříjemná, těžko se do její obrany dostává, velmi dobře se připravili,“ vysvětluje Sadílek a zmiňuje, že hlavně střed pole měl celek z Vršovic kvalitně pokrytý a nenechal záložníky Sparty tolik tvořit.

„Týmy si jsou vědomy, že kombinace středem hřiště je pro nás strašně důležitá. Připravují se, dobře vystupují a je to složitější. Ale máme plno možností, jak hrát. Nemyslím, že by nás to nějak trápilo,“ podotkl Sadílek.