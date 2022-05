Sedm kulí! Přesto se Plzeň řítí k titulu

Je to trochu paradox. Dvě kola před koncem vede fotbalová Plzeň ligu, má nakročeno k titulu. Zároveň je však i lídrem v počtu červených karet. Vyloučení záložníka Pavla Buchy v nedělním duelu s Spartou (výhra 3:0) bylo pro Viktorii už sedmé v této sezoně (viz tabulka). Je to daň za agresivitu, kterou do týmu napumpoval trenér Michal Bílek?

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Pavel Bucha z Viktorie Plzeň vidí červenou kartu.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Reklama