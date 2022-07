Šéf Boleslavi Dufek o proměně týmu i ekonomice klubu: Částky, které Sparta se Slavií odmítnou, musíme akceptovat

V tomhle kalendářním roce jste prodali čtyři hráče do Slavie. K vaší spokojenosti?

Prodej hráčů je součástí boleslavského rozpočtu. V případě Davida Douděry a Ewertona hrálo roli i to, že měli smlouvu už jen na rok a nechtěli ji prodloužit. Cítili, že mají potenciál na větší klub, že mohou jít za lepším. Slavia je za poslední léta nejlepší český klub, nedá se jí konkurovat. Částky, které nám nabídla, pro nás byly nadstandardní a většinu prostředků jsme reinvestovali do technologických zařízení a zároveň jsme k sobě poskládali řadu talentovaných hráčů. Je třeba s nimi mít trpělivost jako v případech Douděry a Ewertona. Ti dva tři roky pracovali, aby se posunuli do kvality, kterou předvedli zejména v posledním roce nebo půlroce.

Prodej nejlepších hráčů je tak nutností?

Podívejte se na Liberec, Jablonec a další podobné kluby. Je to jediná možnost, abychom se udrželi tam, kde chceme. V našem případě je to první polovina tabulky. Když se povede sezona, můžeme se pohybovat mezi nejlepší pěticí týmů a bojovat o evropské poháry.

Koukáte i výš?

Tam se koukáme každý rok. Kdybychom vyhlašovali, že chceme hrát o záchranu, tak o ni budeme určitě hrát. Chceme mít nejvyšší cíle, ale trvá nějakou dobu, než si mužstvo sedne. Za posledních několik měsíců tu proběhlo hodně změn, vyměnil se celý realizační tým včetně lékařů a fyzioterapeutů, přišli noví hráči. Budeme muset mít trpělivost, aby se tu parta dala dohromady a kluci během nějakého období ukázali, že jsme si vybrali dobře. Oni se pak mohou posunout do nejlepších klubů v Česku, do zahraničí, do národních týmů. Mladí kluci, co přišli, procházeli dorosteneckými národními týmy až po jednadvacítku. Podle mě je například důležitý transfer Denise Donáta, který hraje za jednadvacítku, v jejím širším kádru figuruje i Denis Darmovzal. Tihle a další kluci by měli těžit z hodně zkušeného základu, který v kabině a na hřišti je, a měli by se posunout o level dál.

Necelý týden před startem nového soutěžního ročníku, konkrétně v pondělí 25. července 2022 krátce po poledni, podstoupili fotbalisté v letním slunečním žáru fotografování pro klubové, marketinkové a mediální potřeby. ➡️ https://t.co/XMWjEK592y#fkmb #fkmladaboleslav pic.twitter.com/hg3CpAoMZ8 — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) July 25, 2022

Jak jste spokojený s podobou současného kádru?

Už někdy v březnu nebo dubnu jsme cítili, že Ewertona s Davidem Douděrou neudržíme. S celým realizačním týmem a sportovní radou jsme vytipovali hráče a všichni přišli, jednoho nebo dva hráče se nám dokonce podařilo přivést nad plán, který jsme si dali. Ještě se snažíme přivést jednoho talentovaného hráče, který by měl naší hře pomoct. Nechceme na ty kluky tlačit hned od začátku, na druhou stranu nechceme, aby tu alibisticky nějakou dobu čekali, než si zahrají. Vlak jede strašně rychle, liga je mimořádně vyrovnaná, každý může porazit každého. Věříme, že v nějaké době se nahradí starší hráči, kteří budou logicky postupně končit.

Marek Matějovský, Milan Škoda a Marek Suchý jsou pro vás ale momentálně velice důležití, že?

Určitě ano, na výchově mladých kluků se podílejí. Podívejte se na Juráska a Filu, jak rychle se dokázali posunout. Ti, které jmenujete, jim pomohli stejně jako Douděrovi s Ewertonem. Pomáhají přístupem, zkušeností a rutinou, mladší mají co okoukávat.

V minulosti bývalo v Boleslavi docela dost hráčů na hostování, teď máte skoro všechny fotbalisty kmenové a pod smlouvou. Je to nový trend?

Je to jednoduché. Vždycky se musíte chovat podle ekonomiky klubu. Když žádný hráč od nás nezaujal, neměli jsme koho prodávat. Někdy zase prodáváte v uvozovkách za drobné před koncem smluv. To nebyly naše případy, získali jsme finanční prostředky a mohli jsme koupit některé hráče na přestup. A netýká se to jen áčka, ale i béčka a mládeže.

I pro vás jako šéfa klubu je ale jistě lepší mít hráče, kteří jsou smluvně vázaní v Boleslavi.

Zcela jednoznačně. Ale musím zopakovat, že je to o ekonomice. Propady v příjmech od partnerů jsou velké a noví nikde nejsou. Výjimkou je snad jedině aktivita na poli sázkových kanceláří, které začínají bojovat o práva na ligu. Myslím, že pro drtivou většinu klubů v lize je ožehavé téma, kde shánět nové partnery. Když přijdou nadstandardní nabídky jako nám v poslední době, tak toho člověk musí bohužel využít. Nejsme Sparta nebo Slavia, které si mohou dovolit odmítat částky, které my akceptujeme.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Marek Matějovský z Mladé Boleslavi.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Jaká je ekonomická situace klubu?

Myslím, že jsme celá léta ekonomicky bezpeční. Musím to zaťukat a opět dodat, že důležitou součástí rozpočtu jsou prodeje hráčů. Ale za celou dobu, co v Boleslavi působím, jsme neměli zásadní problémy.

Na pondělním focení týmu byl přítomen slávistický záložník Daniel Samek. Znamená to, že bude v Boleslavi hostovat?