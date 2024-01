Severočeši začínají přípravu se dvěma nováčky i talentovaným stoperem z ciziny

Po podzimu jim patří desátá příčka v ligové tabulce, na jaře by se rádi posunuli o něco výš. Fotbalisté Teplic ve středu zahájili zimní přípravu, která bude probíhat v domácích podmínkách, ale také na soustředěních v Krkonoších a v Turecku. V kádru nadále zůstává i klíčový stoper Štěpán Chaloupek, který podle zákulisních informací míří do Slavie. Opora zadních řad by měla jaro ještě odehrát na Stínadlech a do Edenu se přesunout až v létě.

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Štěpán Chaloupek z Teplic a Jan Kuchta ze Sparty Praha.

Článek Teplice přezimují na desátém místě se ziskem dvaceti bodů. „Spravedlivý podzim. Doma jsme obrali silné, ale naopak když jsme body čekali, nezvládali jsme to. Kluci dřou, kabina má velký charakter. Defenzivu máme čtvrtou nejlepší, trápí nás ofenziva. V rozhodujících momentech nám chybí větší fotbalovost a kvalita…“ uvědomuje si trenér Zdenko Frťala, na čem je třeba nejvíc pracovat. Příprava Severočechů proběhne v domácích podmínkách, ale také na soustředěních v Krkonoších a v Turecku. Začala testy v posilovně pod vedením kondičního trenéra Václava Poláka. Trenér Zdenko Frťala uvítal většinu hráčů z podzimního kádru žlutomodrých, ale už také některé nováčky. Teplice pod Frťalou jedou, potřebují ale zlepšit útok. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Prvními nováčky jsou obránce Albert Labík z pražské Slavie a slovenský brankář Richard Ludha z Podbrezové. S teplickým týmem se bude připravovat také mladý sedmnáctiletý stoper Nojus Audinis z Litvy. Patří k oporám litevské reprezentace v kategorii U19. Dosud působil v FA Šiauliai, ale půl roku strávil rovněž v mládeži FC Turín. Na odchodu je naopak Nemanja Krsmanovič, jehož budoucnost se řeší. „Nemanja nás požádal, jestli bychom mu umožnili vyšší zápasovou praxi v jiném klubu. O jeho dalším působení tak nyní jednáme,“ vysvětluje na klubovém webu ředitel Rudolf Řepka. Teplické naděje Vachoušek, Chaloupek nebo Radosta. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Z hostování se vrací Josef Švanda z Varnsdorfu a Roman Čerepkai ze Zlatých Moravců. Na marodce jsou zatím na úvod přípravy Tomáš Grigar, Michal Bílek, Štěpán Chaloupek a Andreas Vindheim. Po zraněních naopak hlásí návrat Lukáš Mareček, Robert Jukl i Marek Beránek. FORTUNA:LIGA Slavia si plácla s talentem z Teplic. Do Edenu přijde v létě