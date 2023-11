Sigmu zřejmě posílí bývalý reprezentant, smlouvu má podepsat dnes

Novák poté, co skončil v klubu Al Džazíra ve Spojených arabských emirátech, byl volným hráčem. Se Sigmou trénoval už na začátku podzimu. Kouč Václav Jílek to tehdy přiznal. Tvrdil, že by ostříleného borce, který pochází z nedalekého Přerova, chtěl. Háček byl prý ale v tom, že Novák tehdy ještě upřednostňoval zahraniční angažmá.

Novák naopak nabídku Olomouce přijal. Kontrakt má podle inFotbal.cz podepsat do 30. června 2024, tedy do konce aktuální sezony. Pokud se vše stihne administrativně doladit, mohl by nastoupit už do sobotního ligového utkání proti svému bývalému klubu Jablonci. Za ten hrál v letech 2011 až 2015, než odešel do dánského Midtjyllandu. Poté působil v Turecku a to v Trabzonsporu a Fenerbahce. Za reprezentaci odehrál 25 zápasů a vstřelil jeden gól.