Slavia bude bez Ligy mistrů, připravuje se na odchod Baha. Pulkrab? Rozhodnutí bude na něm, říká Trpišovský

Parta z Edenu vstřebává novou situaci. Po mistrovském hattricku nestačila fotbalová Slavia v honičce za titulem na Plzeň a zůstane v tomto ligovém ročníku druhá. Bolestivé je tohle umístění o to víc, že pro příští sezonu neznamená po delší době místenku do předkol Ligy mistrů, ale jen do kvalifikačních bojů o Konferenční ligu. Bude tohle mít vliv na letní dění u červenobílých? „Situaci to moc měnit nebude,“ odtušil trenér sešívaných Jindřich Trpišovský po remíze 1:1 v Ostravě, která roztrhala poslední naději jeho týmu na titul.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Zleva Adam Vlkanova z Hradce Králové a Alexander Bah ze Slavie.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

