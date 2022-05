Slavia pouze dál stíhá Plzeň. Můžeme si za to sami, soustředíme se jen na naše zápasy, říká Trpišovský

Věděli, že Plzeň pár desítek minut předtím zválcovala Spartu. Bonusové motivace v podobě ztráty rivala se fotbalisté Slavie nedočkali, naopak okolnosti jim nařídily Slovácko udolat. Jinak by se už tak chatrná naděje na další titul proměnila v utopii. „Ale náš výkon to neovlivnilo,“ odmítal slávistický trenér Jindřich Trpišovský, že by nevalné představení jeho mužstva v první půli nutnost výhry poznamenala. Sešívaní dvě kola před koncem ligy dál ztrácejí na vedoucí Viktorii dva body.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Trenér Jindřich Trpišovský v zápase Slavie proti Slovácku.Foto : Kateřina Šulová, ČTK

Článek V nezvyklé sestavě vyrukovala Slavia na Slovácko. Yira Sor si zkusil křídlo, Srdjan Plavšič začal uprostřed zálohy, Ivan Schranz hrál pravého beka. „Ivanovi chci poděkovat. Od pondělí do pátku ležel s teplotami, ale když viděl, že nikdo jiný na beka není, sám přišel s tím, že bude hrát on," vyzdvihl kouč červenobílých Jindřich Trpišovský přístup slovenského reprezentanta při absencích Alexandra Baha a Lukáše Masopusta. Nebyli jediní, kdo scházeli. Možná i proto hlavně v první půli souhra sešívaných neštymovala. „Bojujeme s velkými změnami v sestavě, které jsou často vynucené," vysvětlil Trpišovský, že neustále sahání do sestavy není z žádného rozmaru. Proti Slovácku chyběli například také záložníci Lukáš Provod nebo Peter Olayinka. FORTUNA:LIGA Výstavní Plavšičova trefa, co se povede jednou za život! Sešívaní nepříjemného soka udolali 3:0 a stíhají Plzeň, která stejným výsledkem zničila odevzdanou Spartu. Trpišovského soubor však zůstává pozadu, Viktoria si drží dvoubodový náskok a peláší za titulem. „Můžeme si za to sami kvůli ztrátám, které jsme udělali. Proto jsme v pozici, ve které jsme," neskrýval hlavní stratég červenobílých. „Pravda je taková, že jsme do nadstavby nevstoupili dobře herně ani výsledkově," připomněl slávistický kouč senzační porážku 3:4 s Hradcem Králové v jeho mladoboleslavském azylu a následnou remízu 1:1 s Plzní. Slavii ubývají možnosti, kdy mohou rivala ze západu Čech sesadit z prvního místa. Zbývají dvě kola, sešívaní jedou ve středu do Ostravy na Baník a pak v neděli doma hostí v derby Spartu. Plzeň se nejprve vydá na venkovní duel mezi boleslavské paneláky proti Hradci Králové a sezonu zakončí ve Štruncových sadech zápasem proti ostravskému Baníku. FORTUNA:LIGA Plzeň je dva kroky od ráje! Titul? Ještě je hodně daleko, brzdí euforii Bílek „Nás čekají dva zápasy, které nebudou jednoduché. Na to jediné se chceme soustředit. Chceme uhrát svoje body a nekoukat po soupeřích a jejich losu. Už před zápasem se Slováckem jsme si říkali, že máme před sebou tři překážky. První jsme zvládli, teď nás čekají další dvě. Chceme se pokusit udělat šest bodů, nedělat chyby v defenzivě, být produktivní v ofenzivě a hrát fotbal, který se nám dařil ve druhé půli se Slováckem. Tohle jediné můžeme ovlivnit. Na konci se uvidí, na co to bude stačit," naznačil Trpišovský, jak se svou družinou za nastalé konstelace přemýšlí. A situaci podle něj nemění ani rozdíl oproti předešlým sezonám, když nyní musejí červenobílí soupeře stíhat. „Situace se nemění. Tři roky jsme byli v obráceném gardu, ale i tak musíte zvládnout zápas, který vás čeká. Ať jste první, nebo druhý," prohodil velitel slávistické lavičky. FORTUNA:LIGA Slavia zvládla důležitý zápas se Slováckem, na Plzeň ale dál ztrácí dva body

