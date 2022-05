Slavia přivádí možnou náhradu za Baha, do Edenu přišel Douděra z Boleslavi

Douděra neřeší, na jakou pozici s ním ve Slavii počítají. "Trenér Trpišovský mi volal a říkal, že se uvidí. Buďto to bude záložník, nebo to bude bek. Už to neřeším, dospěl jsem do fáze, kdy je mi jedno, jestli hraju křídlo nebo beka. Kdysi jsem to řešil, teď jsem herně i mentálně vyspěl a do Slavie přicházím s tím, že budu hrát tam, kam mě postaví trenéři. Co si ukážeme, to budu respektovat a plnit na hřišti," prohlásil po podpisu tříletého kontraktu borec, který v první lize dosud odehrál 117 zápasů s bilancí 14 branek a 10 asistencí.