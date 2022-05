Posily Slavie? Trefy, omyly, otazníky, přísliby. Jak si vedli Plavšič a spol.?

Přesun srbského dribléra ze Sparty do Edenu odpálil logicky nálož emocí. Oporou se nestal, první rok pod Trpišovským moc úspěšný neměl. Křídelník se do zářné formy nedostal, nepomáhal týmu góly nebo asistencemi. Největším plusem bylo, když v kalamitní situaci na začátku jara zaskočil na pozici levého beka. Našel na ní nové využití stejně jako pak ve středu zálohy. Zaujal jen senzačním gólem v nadstavbě proti Slovácku, kdy se trefil slabší pravačkou ze čtyřiceti metrů. Herně má velký prostor pro zlepšení.

V Edenu vydržel půl roku. Trefil se náramně v odvetě posledního předkola Evropské ligy proti Legii Varšava, ale jeho gól na postup nestačil. Sice úplně nepropadl, ale ani nijak zvlášť nezaujal a v zimě odešel na hostování do Baníku Ostrava. Teď se do kádru vrací. Udrží se v něm?

Kapitán švédské jednadvacítky dorazil do Edenu zejména jako příslib do budoucna, jeho zapojení do týmu urychlila krize na stoperských pozicích v průběhu podzimu. Na to, v jaké situaci byl, si vedl zdatně. Na podzim se sice nechal hloupě vyloučit v derby, stejně zbytečnou červenou kartu viděl na jaře v odvetě osmifinále Konferenční ligy proti Linci. Disponuje dobrými předpoklady, umí rozehrát, má dobrou figuru, na druhou stranu se nevyvaruje chyb. Předpoklady má dobré, dost práce před sebou taky.