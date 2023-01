Slavia prodala Sora dobře. Potřebuje, aby byli fit Ševčík a Provod, míní Levý

První rovina je čistě ekonomická. Sešívaní koupili hbitého ofenzivního borce z Baníku Ostrava za třicet milionů korun, o rok později ho prodali do Genku za 6,5 milionu eur, tedy 157 milionů korun. Několik procent z této částky dostane Baník. „Pokud ty sumy, o kterých se mluví, zhruba sedí, je to pro Slavii zajímavé," přikyvuje Levý.

Na to navazuje i vize, že na jaře by hodnota „Jirky" už nestoupala. Hráče musíte zájemcům ukázat v evropských konfrontacích, jen představeními v české lize moc nezaujmete. „V pohárech jsou hráči daleko víc sledováni než v české lize," ví Levý.

„Navíc je otázka, v jakém je zdravotním stavu a jak by se prosazoval. Myslím, že na jaře se nedá očekávat nic jiného, než že Slavia bude ve většině utkání dominantní a bude obrany dobývat. To není nic, co by Sorovi vyhovovalo," dodává i s odkazem na vleklé potíže nigerijského expresu z podzimní části, kdy hodně času kurýroval poraněné tříslo a do optimální formy se nedostal. I proto jeho cena klesla.