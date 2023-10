Slončík zařídil Ševcům aspoň remízu. Bod s Dynamem je málo, tvrdí zlínský mladík

„S čistým svědomím můžu říct, že jsem balon ještě tečoval. Netuším, jestli by i bez mého přispění doletěl do brány. S Tondou Fantišem jsme se o tom bavili, řekl jsem mu to. Shodli jsme se, že je úplně jedno, komu sudí branku připíšou. Hlavní je, že nám to tam jednou spadlo a urvali jsme aspoň plichtu,“ říkal osmnáctiletý Slončík.