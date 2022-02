Slovácko padlo i podruhé. Klíčoví hráči nejsou v pohodě, trápí kouče Svědíka další nezdar

Je jasné, že nás to vykolejilo. Složitěji jsme se dostávali do tempa. Ale já hledám chyby hlavně v nás. Aby se nás drželo štěstí, museli bychom mu jít víc naproti. A to jsem v prvním poločase u našich hráčů neviděl. Nasazením to bylo do přestávky z naší strany nejslabší derby za poslední dobu. Zlíňané nás předčili především v agresivitě.