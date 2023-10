Slovácko rychlá trefa nenakopla. Takhle hrát nejde, nebyl Svědík spokojený s první půlí

„Soupeř nám hned v úvodu daroval vedoucí branku. Místo toho, aby nás to povzbudilo a přidali jsme na intenzitě v útočné fázi, jsme nepochopitelně polevili. S balonem jsme si počínali staticky a až příliš pasivně. Nechali jsme protihráče nabíhat do volných prostorů. Takhle hrát nejde. Měli jsme soupeře zatlačit a nutit ho k chybám. Jenže jsme mu naopak dovolili vstřelit vyrovnávací gól,“ štvalo Svědíka. A to ještě brankář Slovácka Fryšták, jenž zaskočil za zraněného Heču, zneškodnil Tuptovi tutovku.