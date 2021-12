Slovácku dvakrát pomohl VAR. Důležitá výhra, tvrdí kouč Svědík, který by rád stávající kádr udržel

Ano. Jablonec je ošemetný a nevyzpytatelný soupeř. V tabulce se sice pohybuje na podzim dole, avšak má kvalitní kádr. My jsme byli v prvním poločase aktivnější, ale vstřelili jsme pouze jeden gól a před pauzou jsme inkasovali lacinou branku na 1:1. Po přestávce to byl spíš boj než pohledný fotbal. Jsme rádi, že nám VAR na rozdíl od předchozího domácího duelu s Plzní tentokrát pomohl. Dokonce hned dvakrát. Byla to pro nás značná psychická vzpruha. A naštěstí jsme ještě předtím dali rozdílový gól. Jsem rád, že jsme dokázali dovést zápas do úspěšného konce, byť nám to v závěru podzimu trochu herně drhlo. Pro nás je to hrozně důležité vítězství, jímž jsme si upevnili čtvrtou příčku.