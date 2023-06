Slovenskou posilu Blažka mizerná sezona Baníku neodradila. Bylo to jen malé zakopnutí, myslí si

„Musím přiznat, že byl zvláštní pocit nastupovat proti klukům, s nimiž jsem byl donedávna v jedné kabině,“ připouštěl Blažek. „Na druhou stranu jsem je ale zase moc rád viděl,“ dodal.

Baník v úvodním zápase přípravy podlehl předposlednímu týmu loňského ročníku slovenské první ligy 1:2.

Utkání bylo sice „přátelské“, hrálo se ale naplno. Místy bylo hodně vypjaté. „To je fotbal. Patří to k tomu. Možná jsme my Čechoslováci někdy trochu horké hlavy,“ smál se 25letý fotbalista. „Je škoda, že nám to výsledkově nevyšlo, ale beru to pozitivně. Máme se z čeho poučit. Hlavně v efektivitě, musíme dávat góly,“ prohlásil urostlý stoper, který bude mít v Baníku za úkol především gólům zabraňovat.

Nová posila Baníku Filip Blažek.

Příchod dalšího stopera dává trenérovi Pavlovi Hapalovi v defenzivě více možností. Proti Skalici nastoupil Baník se třemi stopery. Blažek hrál v prvním poločase po boku Bitriho a Lischky. „Mám s tímto rozestavením nějakou zkušenost. Ve Skalici jsem byl více roků a zkoušeli jsme tam různé systémy. Hrál jsem v obraně ve třech i čtyřech lidech, nemám s tím žádný problém. Jediné, na co si budu muset zvyknout, je asi vyšší tempo v české lize,“ přemítal Blažek.

Nad nabídkou Baníku neváhal, přestože i on hrál stejně jako Skalice v minulé sezoně o záchranu. „Nabídek jsem měl více, ale když mě oslovil trenér Hapal a pan Mikloško (šéf sportovního úseku FC Baník Ostrava), měl jsem jasno. A to, že Baník hrál o záchranu? To beru jen jako nějaké zakopnutí. Baník patří na jiné příčky,“ uvedl bývalý slovenský mládežnický reprezentant do 19 a 20 let.

Ostravu si vybral i z rodinných důvodů. „Jsem Záhorák, což jde asi na mém přízvuku poznat. Pocházím z Kopčan, to je má rodná dědina. Je to kousek od hranic a domů to mám z Ostravy dvě a půl hodiny,“ pousmál se Blažek, jenž si kromě slovenské ligy (Senica a Skalica) vyzkoušel i dánskou nejvyšší soutěž. Dvě sezony odehrál v Bröndby Kodaň.