Smolný hattrick! Pleštilovi krachl přestup do Norska potřetí. Pro hlavu těžký, přiznává. Na jaro se chystá v Jablonci

Když se uzdravil, pro změnu onemocněl covidem. „Tak tři dny mi nebylo úplně nejlépe. Ale hlavně mi karanténa skončila v pondělí, ve středu jsem letěl a ve čtvrtek měl testy. Sice v klubu všechno věděli, ale báli se. Nebyli si jistí, jak budu zátěž zvládat, takže z toho sešlo. Chtěli mě zapojit hned, nechtěli čekat dva tři měsíce. Není však pravda, že by kolem mého zdraví byla spousta otazníků. Jsem zdravý, jen dvě nemoci v krátké době za sebou to bohužel zabrzdily a ani na třetí pokus přestup nevyšel. Nevěším však hlavu. Budu makat, aby se jednání obnovilo v létě," má jasno.

Poprvé se o něj norský mistr zajímal už v zimní pauze před rokem. „Tehdy jsem ani zklamaný nebyl, že to nevyšlo. Přeci jen jsem toho tolik ještě do té doby neodehrál. Jednou jsem hrál, pak nehrál, bylo to furt na střídačku. Byl jsem rád, že jsem ještě půl roku zůstal, navíc sezona byla skvělá," pověděl.

„Můj manažer pan Hrdlička s nimi mluvil a byli z toho taky smutní, snažili se o mě dlouho a už to bylo blízko. Říkal mi, že jen chtějí vědět, že jsem schopný fungovat na sto procent a že čtvrtý pokus nejspíš přijde znovu v létě," konstatoval krajní záložník, jenž má v Jablonci smlouvu do června příštího roku.

„Ale myslím, že už by byl ideální čas odejít a že jsem připravený. Byl jsem na jejich zápasu s Dynamem Kyjev a jejich styl hry by mi seděl. Kraje hrají podobně jako já. Samozřejmě by bylo těžké se hned prosadit, protože konkurence je tam velká, ale těšil jsem se na to," konstatoval.