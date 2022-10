Sparta? Má dvě výhry, ale nepřesvědčila mě, tvrdí bývalý kouč pražského rivala

Sparta v sobotu vyhrála na půdě Zbrojovky Brno 4:0, podruhé v sezoně dala více než dva góly. „První gól dala z penalty, druhý ze standardky, ale že by vyloženě dominovala ve hře, to ne," ohlíží se za vystoupením Pražanů v uplynulém kole bývalý kouč Bohemians.

Druhá půle byla tak trochu čekáním na gól. Sparta si pomohla další standardkou a nebylo už co řešit. Tým Briana Priskeho tak navázal na domácí výhru nad Hradcem. Jenže ani tam to nebyla v podání borců v rudých dresech zrovna fotbalová hitparáda. „Hradec? To byla klika. Na Spartě mohou děkovat jen neproměněným šancím soupeře, který byl lepší. A také VARu, to rozhodnutí bylo skandální, nechápu ho," dodává Klusáček. „Hradec nedal šance, které snad ani nešly nedat. Plus tam byl ten VAR," kroutí hlavou redaktor Práva.

Bývalý kouč Sparty Jiří Saňák v Přímáku otevřeně promluvil o spolupráci s Tomášem Rosickým.Video : Sport.cz

Stejně tak se experti v Přímáku shodují v pohledu na to, zda má Sparta sílu na to, aby potrápila Plzeň a Slavii. Ani tady hodnocení Letenské nepotěší. „Soutěž je ještě dlouhá, ale nepředpokládám to. Teď přijde prubířský kámen - zápasy se Slavií, Plzní a Slováckem. Sparta má šanci trochu si napravit reputaci, za mě to bude mít složité. Když si dívám na Slavii s Plzní, ty jsou dál," má jasno Klusáček a Neumann opět souhlasně přitaká. „Proti Plzni a Slavii se Sparta výkonnostně nezvládá."

Slavia neotáčí zápasy, to je zarážející. Diskuse z PřímákuVideo : Sport.cz

Pozitivně hodnotí oba muži střelecké probuzení útočníka Kuchty. Ten se na Letné uvedl červenou kartou, po ní pět zápasů v sestavě kvůli trestu scházel. „Vstup nebyl povedený, pro něj i pro tým. Kuchta je mimořádně kvalitní útočník. Ukázal to, bude góly dávat i dál. Řešení gólových situací v Brně bylo nádherné," přiznává Klusáček. „Kuchtovi to určitě pomůže, třeba i v hlavě. Jen musí šlapat i tým okolo," doplňuje čerstvý padesátník Neumann.

Trenér Priske se snažil v sezoně často sázet na rozestavení se dvěma útočnými hroty. Jenže zatím se více osvědčila hra na jednoho útočníka. „Trenér se nad tím musí zamyslet. Zažil jsem to během kariéry, kdy jsme měli dobré útočníky, chtěl jsem hrát na dva, ale někteří hráči se s tím hůř sžívají," prozrazuje Klusáček, že někdy musí kouč někdy ustoupit svým představám. Takže se dá čekat, že bude na hrotu v budoucnu spíš jen jeden hráč. „Neměň to, co funguje. Myslím, že to Letenští nechají stejně," domnívá se Neumann.

Jenže po vypršení trestu bude muset letenský kouč řešit, kam s hříšníkem Čvančarou. Zvláště, když se blíží derby se Slavií i duely se špičkou nejvyšší soutěže. Možná na šikovného hroťáka zůstane místo jen na lavičce. „Těžko to kouše, ale primární je zájem týmu. Hráči se musí podřídit. Není to jednoduché říct, nehraješ, nebo budeš hrát jinde," má jasno Klusáček, ale myslí si, že Čvančara bude muset přijmout jakékoliv řešení.

„Výhodou je, že se útočníci během utkání střídají. Takoví brankáři to mají v tomhle směru nejhorší," doplňuje Klusáček. S parťákem ve studiu se shoduje, že by Čvančarovi určitě nehledal nové místo třeba ve středové řadě. „Je to hroťák, s jeho typologií by přesun do zálohy nebyl vhodný tah," myslí si Neumann.