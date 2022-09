Sparťanská legenda drží podíl ve známém francouzském klubu. Investuje do fotbalu v Česku?

Srdcovka. V Česku je to pražská Sparta, v cizině pro změnu třeba francouzský Racing Štrasburk. Když bylo tomuto momentálně prvoligovému klubu ouvej a propadl se do tamní páté nejvyšší soutěže, Ivan Hašek neváhal a koupil si necelých deset procent klubových akcií. „Chtěl jsem pomoci," přiznává bývalý šéf českého fotbalu v pořadu Přímák na Sport.cz. A co podobné investice v Česku? „Nebál bych se toho, ale nepřeháněl bych to. V tuhle chvíli pro to není vhodné prostředí, ale třeba bude," neskrývá.

Hašek akcionářem ve Štrasburku. Investoval by i v ČR?Video : Sport.cz

Hašek akcionářem ve Štrasburku. Investoval by i v ČR?Video : Sport.cz

Článek Zkušeností sbíral po celém světě jako hráč a stejným světoběžníkem je devětapadesátiletý Ivan Hašek i v roli trenéra. Českému fotbalu dělal dobré jméno přímo na zeleném pažitu a skvělou pověst má i jako kouč. K řadě klubů ho váže vřelý vztah. „Pár srdcovek mám a Štrasburk je jednou z nich," vzpomíná na klub, za který hrál, pak jej trénoval a teď je minoritním akcionářem. Že by seděl každý den v kanceláři klubu a na něco dohlížel, třeba jaké posily klub Racing koupí, to od Haška nečekejte. „Spíš jezdím na valné hromady. Jsem ve spojení s prezidentem klubu, který byl manažerem mužstva, když jsem tam trénoval a je to můj bývalý spoluhráč," netají se tím, jaké jsou jeho povinnosti ve francouzském klubu. Fotbal Senzace na druhou! Křetínský má následovníka, česká hvězda NHL kupuje anglický klub Štrasburk je jedinou investicí podobného druhu, kterou Hašek udělal. V době, kdy byl Racing až v páté lize, potřeboval pomoci a Hašek neváhal. Vysvětlení proč není složité. „Klub mi pomohl, když jsem byl zraněný, rok a půl jsem nehrál fotbal. Končila mi smlouva a oni mi dali novou. Jsem vděčný, že si mě tehdy nechali a věřili, že se uzdravím," vzpomíná. Štrasburku se navíc důvěru vyplatila. Kromě zmíněné investice totiž na Haškovi ještě vydělal, když se dal zdravotně dohromady, přišla nabídka z Japonska a český fotbalista se stěhoval za odstupné do země vycházejícího slunce. Sparta? Jako když alkoholik nebo gambler říká, že nepije a nehrajeVideo : Sport.cz Na Francii nedá ani po letech dopustit. Celkem tam s rodinou strávil sedm let a tvrdí, že to byly nádherné roky. „Fotbal si tam moc nezahrajete, tam se hraje hodně egoistický fotbal, ale žili jsme s rodinou pohromadě ve vesničce a bylo to báječné," rozzáří se. Jakmile ale přijde řeč na případné investování do fotbalového klubu v Česku zvážní. Je jasné, že by si vše pořádně rozmýšlel. „Nebál bych se toho, ale investoval bych jen rozumně, v malé míře," konstatuje s tím, že v tuto chvíli není v Česku na podobnou investici vhodné prostředí. „Ale třeba bude. Záleží také, jakou cenu, za co zaplatíte." Ivan Hašek vzpomíná na nejbizarnější angažmáVideo : Sport.cz Co dalšího zaznělo v pořadu Přímák na Sport.cz?