Špatně jsem to trefil, měl jsem mířit na tribunu, kál se gólman Karviné

„Začátek utkání jsme vůbec nechytili. Sigma nás přehrávala hlavně po krajích. Po prvním poločase, který skončil 1:2, jsme mohli prohrávat mnohem větším rozdílem. Ve druhém to ale bylo lepší, dostali jsme se do hry a vypadalo to nadějně. Bohužel třetí gól, který jde na můj vrub, nás položil a bylo po všem. Špatně jsem to trefil. Měl jsem do toho jít placýrkou a mířit na tribunu," sypal si popel na hlavu třiadvacetiletý gólman.

Na prudký déšť, který v té chvíli bušil do trávníku, se nevymlouval. „Ne, neměl na to žádný vliv. Bohužel, chyby se stávají a já ji udělal," podotkl s tím, že zatímco bezprostředně po klíčovém okamžiku kritiku z vlastního tábora neslyšel, později s ní počítá. „Výčitky asi přijdou. K fotbalu také patří. Musím si na takové chyby dávat pozor. Stojí pak body," kál se.

„Kárat ho v žádném případě nebudu. Zápas mu nevyšel a on to ví. Jsme ale jenom lidi a fotbal je o chybách. To je život," odmítl peskování brankáře karvinský lodivod Tomáš Hejdušek.

Příčin porážky jeho týmu bylo podle něj více. „Měli jsme od začátku problémy s pohybem Sigmy. Její hráči byli všude dříve. I když jsme měli první velkou šanci, tahali jsme za kratší konec. Po přestávce jsme něco změnili, dvacet minut to bylo vidět, ale pak přišla nešťastná situace, jakási nekoncentrovanost. Čekali jsme penaltu, přišel brejk, hrubka gólmana, třetí gól v naší síti, bouřka a přerušení. No a po návratu na trávník se to už jen dohrávalo," věděl kouč.

Odmítl také, že by jeho hráči s ohledem na jím zmíněnou spornou situaci odjížděli z Hané s pocitem křivdy. „Ne, byl tu VAR, rozhodl že penalta nebyla, tak nebyla," zdůraznil.