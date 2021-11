Sportovní kluby velký pokles návštěvnosti nečekají, většina fanoušků je očkovaná

Zástupci největších klubů se shodli, že mezi permanentkáři je výrazná většina očkovaná. "Podle informací, které máme od permanentkářů, je to významné číslo. Míra proočkovanosti mezi našimi držiteli sezonních vstupenek je vyšší, než jaká je proočkovanost České republiky," řekl ČTK mluvčí fotbalové Sparty Ondřej Kasík. Současná proočkovanost v Česku činí 60,9 procenta obyvatel.

Neočkovaní fanoušci už na stadiony i před dnešním zpřísněním tolik nechodili, což se promítlo do snížené návštěvnosti oproti období před koronavirem. Výrazný úbytek zaznamenaly třeba fotbalová Sparta či Plzeň a také na hokej chodí obecně méně lidí než dříve s výjimkou Pardubic nebo Českých Budějovic.

Vracet vstupné nenaočkovaným neplánuje ani hokejový Motor České Budějovice. "Jak u permanentek, tak u vstupenek máme už od začátku sezony v obchodních podmínkách, že jsou částky nevratné i v případě vládních omezení. Samozřejmě se ale obáváme, že se to projeví na návštěvnosti. Sice víme, že většina našich návštěvníků už je očkovaná, nicméně každý prodaný lístek je pro nás důležitou součástí rozpočtu. A teď budou tržby zkrátka určitě nižší a to nás pochopitelně trápí," řekl marketingový a PR ředitel Tomáš Kučera.

Fotbalová Sparta podobně jako Plzeň nebo Baník zatím o případné kompenzaci pro fanoušky teprve jedná. "To je asi věc, kterou budeme chtít řešit komplexně po skončení probíhající sezony. Abychom věděli, kolik utkání v sezoně bylo ovlivněno jakým typem opatření a mohli jsme se rozhodnout na základě celkového obrázku," řekl Kasík.

Upozornil na to, že kontroly při vstupech na stadion budou po organizační stránce složitější než doposud. "V tuto chvíli existuje spousta možných kombinací, jak se člověk může při vstupu prokázat. Podle věku, stadia očkování nebo i dokumentů, že ze zdravotních důvodů nemůže být očkován. Tohle bude z hlediska organizace náročný úkol být připraven na všechny možné kombinace," uvedl Kasík.

Českobudějovický hokejový klub se rozhodl motivovat lidi k očkování tím, že slíbil fanouškům za vakcinaci vstupenky na Motor od ledna do konce základní části. Podobně se inspirovaly fotbalové Teplice. "Vzali jsme si příklad z českobudějovického Motoru. I my vnímáme, že očkování je jednou z mála cest, jak zabránit zaplňování nemocnic, kvůli čemuž poté hrozí také další uzavírání sportovních akcí. To si nikdo z nás nepřeje," prohlásil teplický mluvčí Martin Kovařík.