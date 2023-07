Stadion v Hradci zřejmě do konce července hotový nebude, Votrokům hrozí podzimní azyl v Plzni!

„Je riziko nedodržení termínu. Stadion dodnes není ve smyslu smlouvy dokončen, není podle našeho názoru připraven k tomu, aby do konce měsíce mohla proběhnout kolaudace. Máme pochybnosti o dodržení termínu," řekl v úterý náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Na stavbě podle něj nejsou dokončeny některé stavební části, ale nejsou na ní zásadní vady. Výsledkem prohlídky hasičů mělo být vydání souhlasného závazného stanoviska. „Hasičský záchranný sbor deklaroval, že tato prohlídka proběhla neúspěšně. Tudíž podle našeho názoru je ohrožen termín velké finální kolaudace stavebním úřadem. Takto napjatý harmonogram, kdy všechny zkoušku musejí proběhnout takzvané na první dobrou, je poměrně riziková záležitost," uvedl Řádek.

Radnice se podle něj bude snažit udělat vše pro to, aby se zápas 5. srpna na stadionu odehrál. Variantou by mohlo být to, že by v takzvaném předčasném užívání povoleném stavebním úřadem byla v provozu jen fotbalová část stadionu. Ta by zahrnovala i tribuny a úsek gastro, ale ne již například ubytování a tělocvičny na stadionu.

Pokud by se utkání 5. srpna nemohlo na stadionu odehrát, má městský klub FC Hradec Králové podle náměstka primátorky Miroslava Hlouška (ODS) připravenou variantu odehrání utkání v Plzni. Podle Hlouška by to však znamenalo, že podle předpisů FAČR by již klub musel celý podzim svá domácí utkání hrát na západě Čech.

To by znamenalo pro klub zvýšené náklady asi 600 tisíc korun za jedno utkání. Problém by podle Hlouška byl i již s prodanými permanentkami na hradecký stadion či se smlouvami na skyboxy. „Náklady by naskákaly, určitě by se to vymáhalo po viníkovi této situace, což není město," podotkl Hloušek.

Klub však věří, že navzdory dalším komplikacím nebude muset odehrát podzimní část fotbalové ligy opět v azylu. „Doufáme, že na azyl v Plzni nedojde. Času moc není, ale věříme, že všechno dobře dopadne a že první domácí zápas 5. srpna budeme hrát u nás v Hradci," uvedl Šatalík.

Stavba arény za 650 milionů korun bez daně začala v srpnu 2021, podle platné smlouvy měla být hotová 30. červnu. Tento termín stavbaři nesplnili a město dosud uvádělo, že stavba by měla být hotová do 31. července.