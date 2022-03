Strašný terén, na horším hřišti jsem ještě nehrál, postěžoval si Holeš

„Nešťastný moment. Byl tam centr na zadní tyč a náš Oly chtěl míč odkopnout, ale špatně ho trefil. Kopl ho na bránu a cinkl o břevno. Nejsem si jistý, jestli byl míč za čárou, ale rozhodčí to asi viděli," popsal rozhodující moment.

„A pak to samozřejmě hodně ovlivnila červená karta," přiznal. Slovan totiž hrál od 19. minuty bez vyloučeného Štetiny za ostrý faul na Masopusta. „Domácí se zatáhli a s vedením 1:0 bránili zuby nehty. My nemohli hrát naši hru, na jakou jsme zvyklí. Snažili jsme se o centry, prosadit se. Bohužel, dali jsme tyčku, břevno. Na konci jsem měl ještě na noze vyrovnání, ale nebylo nám přáno," lamentoval Holeš.

Nebylo by pro Holeše a spol. paradoxně výhodnější hra proti jedenácti? „Možná nám to trošku uškodilo. Jinak bychom třeba měli víc prostoru a dostávali se tam líp. Jak už to bývá, když se dostane červená karta, tým se ještě více semkne. Navíc když vedli 1:0 a bránili se zuby nehty," zhodnotil.