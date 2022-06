Strýc šokoval Liberec v poháru, synovec teď k Nise přestoupil. Slovan získal reprezentanta Červa

„Trenéra Kozla znám z mládežnických reprezentací, on mě také zná, hrálo se mi pod ním vždy dobře. Ještě nejsem po zranění z reprezentačního zápasu zdravotně úplně v pořádku, ale už je to lepší. Těším se na příští sezony v Liberci a doufám, že se bude dařit týmu i mně," uvedl Lukáš Červ pro klubový web.

„Na nové angažmá se moc těším, protože jsem strávil dvě sezony na hostování. Byl jsem rád, že se teď naskytla možnost trvalého přestupu do Slovanu. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl nadšený a říkal jsem svému agentovi, že do Liberce určitě chci. Vím o Slovanu, že je to rodinný klub, je tu dobrá atmosféra i zázemí," říká mládežnický reprezentant, který hrál za národní tým do 18, 19 i 21 let a naposledy nastoupil proti Anglii.