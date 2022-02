Svědík do určení penaltového exekutora nezasahoval. Jurečka měl koule, cení si kouč Slovácka

Ulevilo se nám všem. Na každé mužstvo může přijít během sezony nepříjemná série. Já jsem hráčům zdůrazňoval, že zpátky na vítěznou vlnu se můžeme dostat pouze poctivou prací. Mužstvo dokázalo zareagovat na vedoucí branku Boleslavi a po vyrovnání se až do poslední chvíle rvalo o výhru. Vyplatilo se. Odměnou nám byla penalta v úplně posledních vteřinách zápasu.

Co jste hráčům říkal v kabině o přestávce, když jste 0:1 prohrávali?

Ano. Kalabiška si nepohlídal Douděru. Přitom jsem ho před utkáním na jeho náběhy upozorňoval. To bylo skoro na zabití.

Zasahoval jste do toho, kdo půjde v závěru na pokutový kop?

Nikoli. Míváme dopředu určené tři až čtyři fotbalisty, a pokaždé záleží na jejich momentálním rozpoložení. Musí se sami dohodnout, kdo si míč vezme. Osobně jsem si myslel, že se k desítce postaví Cicilia. Zodpovědnost ale na sebe vzal Jurečka, a já si cením, že na to měl koule. Běžely poslední vteřiny, a on se vyrovnal s obrovským tlakem. Klobouk dolů před ním.

Do branky se už chystal uzdravující se Nguyen, avšak nakonec za něj opět zaskočil Fryšták. Proč?

Takhle nám to docela vyhovuje. Zachováme si normální týdenní mikrocyklus a někteří naši hráči se třeba stihnou dát do té doby zdravotně do pořádku.