Svědík postrádá u svých fotbalistů sebevědomí: Chyb se dopouští i hráči, o které bychom se měli opírat

„To je samozřejmě hodně málo. Směrem dopředu mi chybělo víc sebevědomí a fotbalovosti, jimiž jsme se prezentovali na podzim. Jen nakopávat míče do soupeřovy šestnáctky nestačí. Chce to tlačit se mnohem víc před soupeřova gólmana," přemítá zklamaný hradišťský kouč Martin Svědík, který nedostatky přičítá i absencím marodů Kalabišky a Reinberka. „Z postů krajních beků naši ofenzívu výrazně podporují. Tomič se Šimkem, kteří je nahradili, takové útočné schopnosti nemají," porovnal.

Těžce skousával vítězný gól Pražanů těsně před pauzou. „Tu situaci jsme měli zvládnout mnohem líp. Na sérii chyb se podíleli i borci, o které bychom se měli opírat. Táhne se to s námi už od přípravy. Pevně doufám, že to je pouze dočasné," uvažuje Svědík, jemuž ležel v hlavě i moment ze závěru střetnutí. „Kadlec vracel balon do slávistického velkého vápna, avšak nikdo z našich hráčů se za ním netlačil. Pražané ho bez problémů odvrátili," všiml si.