Tanko se po blikanci vrátí do ligy nejdřív zkraje března. Pokutu dostaly i Budějovice

„Jsem neskutečně naštvaný,“ poznamenal po nedělní partii v Ostravě trenér Baníku Pavel Hapal, když přišla řeč na incident z 67. minuty: rozběhnutý Tanko tělem strčil do Douděry, jenž upadl. Co tomu předcházelo? Douděra do Tanka strčil v souboji u postranní čáry na vlastní polovině, forvard Baníku musel několik metrů brzdit a pomezní sudí ihned signalizoval faul hostujícího obránce. Jenže Tanko nepochopitelně Douděru atakoval a přišla zasloužená červená karta.