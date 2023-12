Trpišovský: Baník? Evropský zápas. Chválím rozhodčího, Tanka mám ve škatulce

Souhlasíte, že šlo v českém prostředí o nadstandardní utkání?

Reminiscence na ten předposlední vánoční duel tady v Ostravě, kdy to skončilo 3:3. Teď jsme naštěstí dostali o gól a dvě červené méně. Šlo o zápas evropské úrovně po všech stránkách a od obou týmů. Zajímavý a ofenzivní fotbal. Pro hráče fyzicky těžký, protože takový terén, na tuto dobu ale perfektní, bere dost sil. Klobouk dolů před fanoušky. Prostě fotbalové emoce, jaké chceme nabídnout a předávat lidem. Kdo nebyl líný a přišel, nelituje. My jsme šťastnější, takže logicky jsem více pozitivní. Trochu to chvíli připomínalo Rockyho. Čtrnácté nebo patnácté kolo, kdo s koho, kdo dá poslední ránu.

Nepadla ani jedna žlutá karta, červenou viděl Tanko. Zvládl to hlavní rozhodčí Karel Rouček dobře?

Rozhodoval už utkání na Bohemce a musím ho znovu pochválit. Někdy jsou týmy ukřivděné, nepískalo se, když hráč upadl po souboji ve stoje. Vždy se najdou nějaké chyby, tenhle zápas se strašně jednoduše dal rozkouskovat. Rozhodčí ho ale pustil. Hráči si za chvíli zvykli, že se prostě tyhle kontakty pískat nebudou, a už nepadají na zem a snaží se vše ustát.

K tomu samozřejmě přispěl i Baník.

Hrál odvážně a aktivně, je mi ho až trochu líto, že jsou za své nasazení bez bodu. My vyhráli a jsme šťastní. Tohle je ale fotbal, který by se měl hrát, Ostrava míří pod Pavlem Hapalem správným směrem. Jako trenér preferuje technické hráče a aktivní styl fotbalu. Chviličku to trvá, ale pak nese ovoce. Opakuji, skvělý zápas.

Čemu přičítáte finální obrat?

Fotbalovosti. Byly tam dvě skvělé trefy Baníku od Buchty a Riga a Venca Jurečka málem protrhnul síť. Nikdo neodehraje zápas bez nějakých minichyb, jde ale o to, jestli je potrestáte, nebo ne. Je to o kvalitě hráčů a provedení. I přes upozornění na dlouhé balony jsme bohužel dostali dva rychlé góly. Fotbal podobné věci přináší, nakonec vezeme tři body my.

Jak celkově hodnotíte podzimní část sezony?

Pozitivně. Jako Česko jsme se posunuli ohledně návštěv, zajímavosti fotbalu a typu hráčů. Blížíme se nejen individuálně evropskému fotbalu, proto zde máme zajímavé zápasy. Padalo hodně gólů, týmy hrají ofenzivně. Zaplaťpánbůh za kulisu nebo fanzóny, například Teplice mají obrovský posun. Musíme držet krok, nabízet servis a atraktivitu, lákadla pro lidi jsou obrovská v podobě dalších sportů a zálib. Všechno je za mě o čistém herním čase. Někdy máme dvacet střel a gólman pokaždé vykopává padesát vteřin. Místo toho můžeme hrát. K tomu tři týmy v jarní Evropě, skvělé výsledky pro koeficient, prodej televizních práv. Takže mnoho pozitivních kroků.

A z pohledu Slavie?

Velice úspěšný půlrok, prodali jsme hráče skoro za půl miliardy, podařilo se nám projít kvalifikacemi a vyhrát skupinu Evropské ligy. Na transferovém trhu a v Evropě je to za mě na jedničku, v českém poháru jdeme také dál, takže i tam panuje spokojení. Ligu nám trochu kazí odložený zápas a jediná prohra s Plzní. Máme kontakt s prvním týmem a chceme hrát o titul. Posun je v hráčském kádru, už jsem o tom mluvil po Evropě, z týmu cítím energii, je radost s ním pracovat. Zvládá i zápasy, v kterých jsme se vloni někdy trochu stříleli do vlastní nohy a nezvládali je.

Ještě k utkání na Baníku, které ovlivnil atakováním Davida Douděry útočník domácích Abdullahi Tanko, jinak na podzim autor sedmi branek. Fotbalově hráč pro Slavii?

Je to typ hráče, který se mi líbí, vypadá fakt dobře. Má rovněž obrovskou míru nedostatků, třeba jako Yira Sor, ale je podle mě ještě dál tím, že hrál druhou ligu, teď je odolnější a stabilnější. Líbí se mi, jsem rád, že nedal gól, červená byla samozřejmě strašná chyba, asi za ní bude potrestaný.

Máte o něj zájem?