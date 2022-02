Tecl ukončil dvěma zásahy půst. Góly si zaslouží, vypíchl Trpišovský

Za osm minut překonal hlavou po precizním centru Lukáše Masopusta už druhého gólmana hradeckého celku Patrika Vízka, který se k míči neprobojoval. Chyby soupeřů? „To nevím, to ať si vyhodnotí trenéři Hradce. K tomu se nechci moc vyjadřovat. Nepřijde mi to vůči těm klukům fér. Mně by se asi taky nelíbilo, kdyby mě někdo ze soupeřů takhle osobně hodnotil," odmítal ukazovat na nedostatky protivníků útočník, jenž vedl Slavii s kapitánskou páskou na ruce.