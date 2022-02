Žijí ve velké nejistotě, přiznal Trpišovský o slávistických Ukrajincích. Nehrát proti Rusku? Podporujeme to

Silný moment přišel hned před zápasem Slavie s Hradcem Králové, který hraje v azylu v Mladé Boleslavi. Po nástupu obou týmů celý stadion tleskal, aby tím vyjádřil podporu těžce zkoušené Ukrajině, která už od čtvrtka čelí ruské invazi.

V základní sestavě červenobílých nechyběl stejně jako ve čtvrtek v Konferenční lize proti Fenerbahce ukrajinský stoper Taras Kačaraba, při potlesku z tribun se rozplakal. Brzy poté s ním mluvil i kouč Trpišovský. „Ale probírali jsme taktické věci," objasnil po drtivé výhře 5:1 favorita z Edenu kouč vítězů.

Kačaraba utkání nedohrál, kvůli zranění ho ještě v průběhu prvního poločasu nahradil další Ukrajinec Maksym Talovjerov. „Tarasovo zranění bude asi vážnější. Stalo se mu v tříselné oblasti, která zasahuje do svalů. Bude to mít delší časový přesah," informoval Trpišovský.

Ve Slavii šílené události na Ukrajině řeší. Asistent trenéra Jaroslav Köstl, jehož manželka je Ukrajinka, přijal domů dva uprchlíky. Nejtěžší chvíle ale prožívají Kačaraba s Talovjerovem. „V první chvíli to byl šok, teď situace eskaluje. V osobním životě zažívají spoustu nového, nabaluje se to. Logicky se jich na to každý ptá. Situace okolo nich se hodně mění. Emočně se to stupňuje, žijí ve velké nejistotě. Ale nechci mluvit za ně. Když však vidím po zápase Tarase v kabině, je mi ho líto," shrnul smutně slávistický stratég.

„Je to strašně nepříjemné. Jsem překvapený, jak se vše může jednoduše obrátit, je to strašné. Doufám, že to co nejdřív skončí," přidal útočník červenobílých Stanislav Tecl, jenž proti Hradci dvakrát skóroval.

Fotbalová asociace se v neděli dopoledne definitivně rozhoupala a oznámila, že v baráži o mistrovství světa nenastoupí proti Rusku, pokud by na tenhle střet mělo dojít. Češi jsou totiž ve stejném kvalifikačním pavouku.

Slavia tenhle krok podporuje. „Jednoznačně to schvalujeme. Je to jediné možné východisko," pravil rozhodně Trpišovský.