Teclovi se proti Brnu daří. Dobře, že se vrátilo do ligy, usmívá se slávistický útočník

Čekal jste, že po čtvrteční euforii z postupu do základní skupiny Konferenční ligy přes polský Raków porazíte Zbrojovku na jejím hřišti před vyprodaným hledištěm takhle hladce?

Při vaší brance jste míč dopravil do sítě nadvakrát, že?

Měl jsem štěstí, že se po první střele balon odrazil zpátky ke mně. Trefil jsem ho naštěstí tam, kde nikdo nestál. Jsem moc rád, byl to důležitý gól.

Zatímco já jsem si šel na chvíli na křídlo odpočnout, David Douděra se pro změnu proběhl k soupeřově brance. On je hyperaktivní, pohybuje se skoro všude. (smích).

Věděli jsme, jakým důležitým fotbalistou Ševčík pro Brno je. Hromada s Tiéhim si ho ale vzali na starost a moc mu toho nedovolili. A Kubu Řezníčka prakticky do ničeho nepustili naši stopeři.

Po přestávce jste přišli o obránce Ousoua, který byl po zákroku na unikajícího Alliho vyloučený. Co říkáte na jeho spornou červenou kartu, o kterou se přičinil VAR?

Byl jsem z ní docela v šoku. Jsem teď zvědavý na vyjádření komise. Jako kapitán jsem se ptal sudího, a on mi řekl, že by jinak Alli postupoval sám na našeho brankáře.

Souhlasíte, že vás postup do skupinové fáze Konferenční ligy nakopl?

Je to tak. My jsme takový úspěch moc potřebovali. V mužstvu máme dost mladých kluků, jimž pozvedl sebevědomí. Je moc dobře, že jsme se poučili z chyb, jichž jsme se dopustili v prvním utkání play off v Polsku. Tam se nám zápas vůbec nepovedl. Věřím, že se teď dlouho k tak špatnému výkonu nepřiblížíme. Hrajeme teď dobře jako tým, makáme jeden za druhého.