Zbrojovka narazila. Krutá prohra, slávisté skórovali skoro ze všeho, stýská si Dostálek

„Je to pro nás krutá prohra. Slávisté mají ovšem nesmírně kvalitní tým. Zatímco my jsme naše šance nebo náznaky střeleckých příležitostí řešili hodně špatně, Pražané skórovali skoro ze všeho, co si vpředu vypracovali," štve kouče Zbrojovky Richarda Dostálka.