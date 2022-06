Tipsport nabídl první a druhé fotbalové lize partnerství za 120 milionů korun

Podle Tipsportu se Svoboda na středečním ligovém grémiu znovu pokusil vyvolat hlasování o výrazně nižší nabídce stávajícího titulárního partnera, kterým je konkurenční Fortuna. LFA to popřela.

"Český fotbal si stěžuje, že má málo peněz. Slýcháme to od klubů i od samotné LFA. Tipsport se s podfinancováním fotbalu snaží dlouhodobě bojovat jak finanční podporou jednotlivých vrcholových klubů, tak i ligového fotbalu jako celku například prostřednictvím nákupu práv a teď i nabídkou na nesrovnatelně hodnotnější titulární partnerství od sezony 2024/25," uvedl generální ředitel Tipsportu Petr Knybel.

"Informacím o finančních problémech českého fotbalu je ale obtížné uvěřit za situace, kdy předseda LFA otevřeně nabádá kluby, aby bez výběrového řízení odhlasovaly nižší nabídku. Věřím, že kluby se předsedy LFA budou ptát, proč by měly samy sebe takto ošidit a v čím zájmu takové jednání je. Protože zájem klubů ani zájem fotbalu to není," řekl Knybel.

LFA se proti tomu ohradila. "Musíme se jako LFA ohradit proti tvrzení, že by byly kluby nabádány k přijetí nabídky, která by pro ně měla být méně výhodná, či dokonce náznakům nějakého protisoutěžního jednání," uvedl Svoboda. "Jak společnost Tipsport ve své zprávě uvádí, je sama partnerem a sponzorem celé řady fotbalových klubů, stejně jako klubů či soutěží v jiných sportovních odvětvích a nedomnívám se proto, že by snad LFA v oblasti reklamy či sponzoringu měla či mohla narušovat hospodářskou soutěž," řekl šéf LFA.