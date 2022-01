Tkáč na podzim vystřelil jako kometa. Jednadvacítka je mým snem, tvrdí zlínský mladík

Docela dost se o tom psalo. Je to pěkné, ale nijak zvlášť to neřeším.

Co za vaším strmým výkonnostním vzestupem stojí?

To bych také rád věděl. (úsměv). Asi mně pomohlo, že jsem dostával ofenzivnější úkoly než v minulosti. Doplňuju vpředu kapitána Tomáše Poznara. Hraju kousek pod ním. Diriguje si mě a zároveň mě hodně podporuje.

Jste před jarní částí nejvyšší soutěže připravený na to, že očekávání budou od vás ještě větší?

Nikdo z klubu se se mnou o tom ještě nebavil. Ale předpokládám, že to tak skutečně bude.

Nikoli. Já jsem vděčný i za starty ve dvacítce. Obléct dres národního týmu považuju za čest. Ale netajím, že dostat se do jednadvacítky a případně si i zahrát na mistrovství Evropy je můj sen.

Moc ne. Na to jsem docela tichý. Ale oni sami mně často na tréninku poradí. Je to super, vážím si toho.

Přiznám se, že běhání a honění fyzičky příliš nemusím. Zvlášť když náš kouč Jelínek dbá hodně na kondici. Taky ale dobře vím, že je to potřeba. Vždyť z toho pak půl roku těžíme.

Na podzim jsme odehráli velmi slušné zápasy, ale i takové, které nám vůbec nevyšly. Kéž by jich na jaře bylo co nejmíň. Věřím, že se posuneme výš. Nejlépe do středu tabulky.