Tlak na nás byl nejen od hráčů Sparty, cítil Smetana. Baník potvrdil, že venku na silné týmy neumí

Do utkání na Letné přitom vykročil Baník snově, v 8. minutě vedl. Jenže za osm minut vyrovnal Adam Hložek, do přestávky převrátil vedení na stranu Letenských Tomáš Wiesner. Všechny tři branky padly po standardních situacích.

„Všechno nejde uhlídat. My také dali gól po rohu. Bylo jasné, že Sparta nás kvalitou v domácím prostředí dostane pod tlak. Ale k těm rohům, ze kterých jsme pak inkasovali, nemělo dojít, měli jsme to lépe uhrát, podržet míč. Měli jsme to přežít. Domácí z nich vytěžili maximum," bilancoval ostravský trenér Ondřej Smetana po porážce 1:2.