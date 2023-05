To jste pos..., sdělil sudím manažer Zlína. A Vrba tvrdil, že trenér v Česku pravdu říkat nemůže

Fotogalerie Foto: repro zápis o utkání Teplice - Zlín Zápis o utkání fotbalové Fortuna ligy mezi Teplicemi a Zlínem popisuje počínání zlínského manažera Zdeňka Grygery. Foto: Ondřej Hájek, ČTK Zleva Daniel Fila z Teplic, Abdallah Gning z Teplic a Alois Hyčka z Teplic se radují z gólu. Foto: Ondřej Hájek, ČTK Zleva brankář Stanislav Dostál ze Zlína, Dominik Simerský ze Zlína a Daniel Fila z Teplic, který střílí gól. Foto: Ondřej Hájek, ČTK Záchranářský souboj mezi Teplicemi a Zlínem.

Zlínští nezískali ani bod, i když už to vypadalo že by zápas mohl skončit 2:2. VAR zasahoval. Kozákova trefa nakonec nebyla posvěcena a bylo zaděláno na další dalekosáhlou debatu o sudích a využití VAR.

Hořké chvíle pro hosty... Další významné scény příběhu zmíněného zápasu se odehrály už mimo hřiště. Dějištěm byla i šatna sudích.

„Po potvrzení zápisu o utkání vedoucími obou týmů otevřel dveře do kabiny rozhodčích pan Grygera Zdeněk, generalní manažer FC TRINITY Zlín, a.s. Následně směrem k rozhodčím pronesl: ´To jste posrali, před tou brankou to žádná ruka nebyla, jdu na VAR. Dveře kabiny následně zavřel a odešel," uvedl do zápisu sudí Lukáš Nehasil.

Připojil, že kolegové VAR informovali o incidentu u jejich vozu. Odkázal na zprávu technického delegáta Ligové fotbalové asociace, která je přístupná jen řídícím orgánům. Nicméně i on sám uvedl, co se přihodilo: „Bouchání do vozu VAR neznámou osobou se slovy: Nebuďte posraný a vylezte ven."

Kouč Zlía Vrba zhruba tou dobou na tiskovce pozměnil role. Ve stoje sám demonstrativně kladl novinářům otázky a vracel se k jedné z klíčových situací. „Je to ruka u těla? ptám se."

Otázku nastoloval v souvislosti s momentem ze 75. minuty. To se ještě za nerozhodného stavu ve vápně Teplic míč dotkl ruky bránícího Štěpána Chaloupka, pokutový kop ale nařízen nebyl. „V Champions League to ruka je, v Česku nevím," srovnával Vrba už v poklidu.

Jeho útočník Libor Kozák vstřelil ve zbytku utkání hned dvě branky, obě ale nakonec odvolal VAR. První ihned kvůli ofsajdu, druhou se značnou prodlevou kvůli tomu, že Kozák podle rozhodčích dopravil míč do sítě rukou, k čemuž měl nejen Vrba výhrady.

Je se jenom ptám, je toto ruka u těla? 😄 pic.twitter.com/iZOblRXVw8 — Sporťák (@SportakCZ) May 14, 2023

Na hřišti bylo plno emocí, výměn názorů. I s teplickým osazenstvem lavičky. „To už jsem byl v pohodě," tvrdil kouč Zlína.

Co se mu ale honilo hlavou když to chvíli vypadalo na stav 2:2, ale gól najedou neplatil? „Mám říct pravdu? Uvědomte si, že trenér v Česku moc pravdu říkat nemůže, protože když ji řekne, tak se to řeší někde jinde," pustil se do odpovědi s obezřetností.

„To není opravdu o tom, abych si řekl svůj názor nebo to, co jsem doopravdy viděl, tak to nefunguje. Až to bude tak, že budu moct říct to, co si myslím, tak potom vám to bubu moct říct."