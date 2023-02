Tomič bez fotbalu nezůstane, Slavia by ho měla koupit a poslat hostovat

Hrozba, že by byl půlroku bez fotbalu a běhal jen po lesích, se nenaplní. Přestup obránce Michala Tomiče ze Slovácka do Slavie by měl být podle informací Sport.cz brzy dotažen, možná už během pátečního odpoledne, a následně by měl být odeslán na hostování, nejpravděpodobněji se jeví jeho zapůjčení do Mladé Boleslavi. Jako první o blížící se dohodě referoval server infotbal.cz, podle jehož zpráv má Slovácko od sešívaných za Tomiče získat pět milionů korun.

Foto: www.fcslovacko.cz Michal Tomič.Foto : www.fcslovacko.cz

Třiadvacetiletý Tomič měl v klubu z Uherského Hradiště smlouvu už jen do června. A k podepsání nového kontraktu, ačkoliv to měl ústně slíbit, se kvůli vábničce z Edenu nakonec neměl. Slovácko reagovalo jasně, přestalo s ním počítat. A nechtělo ho využívat v ligovém týmu, ani v třetiligovém béčku. Po výměně názorů v médiích nakonec ale k dohodě mezi oběma kluby vše směřuje. Tomič by se měl ještě v zimě (zřejmě už dnes) stát hráčem Slavie. Ovšem pro jaro v jejím kádru nezůstane. Řeší se, že bude hostovat v Mladé Boleslavi, se kterou červenobílí v poslední době čile obchodují. Slavia má na Tomičovu pozici pravého obránce plno hráčů. Davida Douděru, Lukáše Masopusta, Davida Pecha a Ivana Schranze. Všichni mohou alternovat i jinde. Ve středočeském klubu by se ale slovenskému borci měla na jaře naskytnout větší šance hrát.