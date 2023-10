Tomič versus Douděra? Podobná čísla, mohou hrát i najednou

„Douděra je běžec, který devadesát minut běhá. Je to poctivý hráč, dokáže i nacentrovat. Přijde mi, že Tomič je lepší do mezihry,“ porovnává oba bývalý reprezentant Václav Kadlec v pořadu Přímák na Sport.cz.

V lize v této sezoně dostali oba podobný prostor (Douděra 438 minut v devíti zápasech, Tomič 413 minut v devíti zápasech). Douděra nastupuje víc v pohárech, ale v Ženevě proti Servette nastoupili oba naráz, Tomič kmital jako wingbek, Douděra nad ním jako křídlo.

Statisticky zatím moc nevyčnívají. Douděra zůstává v lize bodově na suchu, v Evropské lize zapsal gól a asistenci proti Šeriffu Tiraspol. Tomič se poprvé trefil o víkendu v lize na Bohemians. Podle ligových statistik vykazují velice podobnou úspěšnost přihrávek (Tomič 67,3 procenta, Douděra 66,5 procenta) nebo driblinků (Douděra 61,5 procenta, Tomič 56,3 procenta).

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Douděra přibíhá ke spoluhráčům po jednom z gólů Slavie proti Šeriffu Tiraspol v Evropské lize.

Jsou vyrovnaní, Trpišovský s nimi může rotovat a příklad ze Švýcarska potvrzuje, že mohou hrát i spolu. Oba jsou běhaví, vytrvalí, umí odcentrovat. Do nabitého programu se tyhle varianty hodí.

Tomičovy výkony zatím zůstávaly trochu nedoceněné, výrazně na sebe upoutal pozornost pěknou brankou na Bohemians. „Bylo pro mě překvapení, že se tenhle přestup udál. Nevnímal jsem, že by byl během angažmá ve Slovácku kometou ligy. Ale ukazuje, že kvalitu má. Je to i spoluhráčích. Ve Slavii je má lepší než ve Slovácku, vedle nich víc vynikne. Dostává se do lepších prostorů, dostává lepší balony,“ vypočítává Kadlec.

Čtyřiadvacetiletý Slovák přestoupil do Slavie ze Slovácka letos na začátku února, okamžitě odešel na jaro hostovat do Mladé Boleslavi, kde se ale moc neprosadil. Od léta naplno pracuje ve Vršovicích. Trenér Trpišovský si cení jeho progresu i univerzálnosti, Tomič může podle něj hrát jako klasický krajní obránce, wingbek nebo křídlo. Dokonce zvažoval, že by ho vyzkoušel i ve středu pole.

„Myslím, že by to tam zvládl. Má fotbalovost i potřebnou herní inteligenci. Je to komplexní hráč, který se zatím zabydluje a rozkvétá. Když to vezme za správný konec, bude pro Slavii do budoucna hodně zajímavým. Hodí se to stylu, kterým hrajeme. Nemá moc slabin,“ tvrdí o něm Trpišovský.